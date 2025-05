H Minds «PR Agency Of the Year»

Η ασημένια επέτειος 25 χρόνων της εταιρείας επικοινωνίας Minds έγινε χρυσή στα Indie Awards!

Συμπληρώνοντας 25 χρόνια στη στρατηγική επικοινωνία, η Minds γιορτάζει τη δημιουργικότητα στην ουσία της, την καινοτομία στην εξέλιξή της, την πρώτη ιδέα στο «χαρτί» της.



Από το 2000, ακολουθεί τη δική της ξεχωριστή πορεία από το making of στο make it happen, προσφέροντας 360° υπηρεσίες επικοινωνίας & διαφήμισης που ενδυναμώνουν την εικόνα, ανεβάζουν τη φωνή και δίνουν ταυτότητα στο όραμα κάθε brand. Η καινοτομία, η δημιουργικότητα, η στρατηγική, η Human 2 Human προσέγγιση, αλλά και οι νέες τεχνολογίες αποτελούν σήμερα τα core στοιχεία των brand – building υπηρεσιών της (Creative, Media, Corporate επικοινωνία, PR). Από την πρώτη ημέρα, με την καθοδήγηση του ιδρυτή της Μηνά Θεοχαρίδη, η Minds υπηρετεί την έμπνευση του μηνύματος, αλλά και τη δύναμη του αναπάντεχου.

Αυτός ο συνδυασμός, είναι που την έκανε να ξεχωρίσει και στα φετινά Indie Awards, όπου “σήκωσε” συνολικά 6 βραβεία, δύο εκ των οποίων ήταν οι κορυφαίες βραβεύσεις: Indie PR Agency Of the Year & Best Indie Regional Agency of the Year! Η καμπάνια «Σε Πρώτο Πλάνο» για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. απέσπασε το Gold στην κατηγορία Best Use of PR, η στρατηγική συνεργασία με τη JTI Hellas τιμήθηκε με δύο Silver βραβεία για το έργο “Present for the Future” στην κατηγορία Corporate Communication & PR και στην κατηγορία Events και τέλος, η καμπάνια “Φέτος μπορεί να μην έχει kick like a Greek, έχει όμως eat like a Greek” για τον Σαββίκο, πήρε το Silver βραβείο στην κατηγορία Best in Film (Online).

«Οι διακρίσεις στα Indie Awards έρχονται σε μια χρονιά ορόσημο για εμάς. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας μιας μεγάλης ομάδας που καθημερινά διευρύνει τα όρια της και μιας 25ετούς πορείας, όπου η στρατηγική, η δημιουργικότητα, η συνέπεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν πάντα τη βάση της επιτυχίας μας» δήλωσε ο Οδυσσέας Μπαλίδης, Business Development Director της Minds.