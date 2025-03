UN Global Compact Network Greece: Συμμετείχε για 4η συνεχόμενη χρονιά στην εκδήλωση «Ring the Bell for Gender Equality»

Στόχος είναι η ανάδειξη τόσο της σύνδεσης των επιχειρήσεων με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών όσο και της δυναμικής που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Το UN Global Compact Network Greece υποστηρίζει σταθερά την εκδήλωση “Ring the Bell for Gender Equality”, που υλοποιείται στην Ελλάδα από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εκδήλωση εντάσσεται στην ομώνυμη παγκόσμια πρωτοβουλία, η οποία έχει αναπτυχθεί από το UN Global Compact, το Sustainable Stock Exchanges, το UN Women, το World Federation of Exchanges και το Women in ETFs. Στόχος είναι η ανάδειξη τόσο της σύνδεσης των επιχειρήσεων με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών όσο και της δυναμικής που διαθέτει ο ιδιωτικός τομέας για την προώθηση της ισότητας των φύλων.

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece, κ. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, χτύπησε συμβολικά το παραδοσιακό καμπανάκι για τη λήξη της συνεδρίασης, επισημαίνοντας ότι η ισότητα των φύλων όχι μόνο ενισχύει την κοινωνία, αλλά προάγει και την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, κάλεσε τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τις Αρχές Ενδυνάμωσης των Γυναικών και να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που παρέχει το UN Global Compact Network Greece, εφαρμόζοντας καινοτόμες πρακτικές σε ένα εύρος θεμάτων, από την ενίσχυση της γυναικείας ηγεσίας μέχρι τη συμμαχία ανδρών και γυναικών για την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διεξήχθη ένα panel συζήτησης με θέμα «Επενδύοντας στις Γυναίκες: Πώς η γυναικεία ενδυνάμωση και συμμετοχή διαμορφώνουν το σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο» με γυναίκες σε θέσεις ηγεσίας να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να υπογραμμίζουν τον θετικό αντίκτυπο των ίσων ευκαιριών και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Η πρωτοβουλία «Ring the Bell for Gender Equality» τονίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι πρωτίστως ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά και μια κρίσιμη παράμετρος για την οικονομική πρόοδο. Η συμμετοχή των χρηματιστηρίων σε αυτή την παγκόσμια καμπάνια δεν περιορίζεται μόνο στην ευαισθητοποίηση, αλλά ενθαρρύνει τη δημιουργία συγκεκριμένων βημάτων για τη χρηματοδότηση προϊόντων που υποστηρίζουν την ισότητα, την ενίσχυση της πρόσβασης των γυναικών στις χρηματοπιστωτικές αγορές και την προώθηση της γυναικείας ηγεσίας.