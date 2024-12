4th WOMEN Diversity & Inclusion FORUM: Στο επίκεντρο οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στο εργασιακό περιβάλλον

Με κεντρική θεματική τη "Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη ως Μοχλούς Βιώσιμης Ανάπτυξης" το συνέδριο αποτέλεσε ένα δυναμικό φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

Η CLEON Conferences & Communications διοργάνωσε την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2024 στο Divani Caravel Hotel στην Αθήνα, το 4th WOMEN – DIVERSITY & INCLUSION FORUM, υπό την αιγίδα των: ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Γενική Γραμματεία Ισότητας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, The Boardroom και Hellenic Association of Women in Culture & Tourism.

Με κεντρική θεματική τη "Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη ως Μοχλούς Βιώσιμης Ανάπτυξης" το συνέδριο αποτέλεσε ένα δυναμικό φόρουμ συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων. Μέσα από τέσσερις θεματικές ενότητες, κορυφαίοι ομιλητές ανέδειξαν την σημασία της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια, τον ρόλο των ποικιλόμορφων διοικητικών ομάδων στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, τις στρατηγικές ενσωμάτωσης του D&I στην εταιρική κουλτούρα, καθώς και βιωματικές εμπειρίες που φωτίζουν την πρακτική εφαρμογή αυτών των αρχών.

Εναρκτήρια ομιλία πραγματοποίησε η Ευρωβουλευτής Ελεωνόρα Μελέτη, η οποία τόνισε, μεταξύ άλλων, τη σημασία της στήριξης της γυναικείας παρουσίας σε όλους τους τομείς. Υπογράμμισε πως «δεν επιτρέπεται να δεχόμαστε να στοχοποιείται η μητρότητα, να αποδεχόμαστε ως δικαιολογία ότι οι γυναίκες δεν διεκδικούν, ή να βλέπουμε γυναίκες να αποσύρονται επειδή δεν μπορούν να συνδυάσουν οικογένεια και απαιτητική εργασία».

Στη συνέχεια, κάλεσε σε κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της δυναμικής γυναικείας παρουσίας, τονίζοντας πως «η ΕΕ θα στέκεται αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, προωθώντας πολιτικές ενσωμάτωσης και συμπερίληψης». Η τοποθέτησή της ανέδειξε την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας και την υποστήριξη πολιτικών που ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους.

Η κα. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ανέδειξε τη σημασία της γυναικείας εκπροσώπησης σε θέσεις ευθύνης, επισημαίνοντας την πρωτοβουλία εισαγωγής ποσόστωσης 25% για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων εταιρειών. Τόνισε πως η αξιοποίηση του συνολικού δυναμικού μιας κοινωνίας αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη και εξήρε την πρόοδο της Ελλάδας σε αυτό το πεδίο, η οποία κατατάσσεται πλέον ανάμεσα στις πρωτοπόρες χώρες της Ευρώπης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας, όπως υπογράμμισε, συνέβαλε στην ουσιαστική αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, δημιουργώντας τις βάσεις για ίσες ευκαιρίες και ένα πιο δίκαιο εργασιακό περιβάλλον

Στην ομιλία της, η κα. Ράνια Αικατερινάρη, Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής & Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΒ, επισήμανε ότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και σε ηγετικές θέσεις αποτελεί στρατηγικό ζήτημα για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της. Όπως ανέφερε, η τρέχουσα συγκυρία, χαρακτηρίζεται από προκλήσεις με αποτέλεσμα να αναδύονται νέα πρότυπα ηγεσίας. Ωστόσο, η παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις είναι περιορισμένη, με τα ποσοστά συμμετοχής τους σε θέσεις προεδρίας και διοικητικών συμβουλίων να παραμένουν μονοψήφια. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, η κα. Αικατερινάρη υπογράμμισε τη σημασία του mentoring, της εκπαίδευσης και της ενδυνάμωσης των γυναικών, καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης περισσότερων γυναικών σε τεχνολογικές ειδικότητες. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για εφαρμογή κινήτρων, όπως η αναμόρφωση φορολογικών νόμων, προκειμένου να ενισχυθεί η στήριξη των γυναικών στην επαγγελματική τους ανέλιξη καθώς και την ανάγκη για θέσπιση σαφών δεικτών μέτρησης στόχων. Πιο συγκεκριμένα, όπως ανέφερε η κα. Αικατερινάρη, οι ποσοστώσεις αποτελούν ένα κρίσιμο σημείο εκκίνησης για την επίτευξη ισότιμων ευκαιριών, ενώ η συνεχής διεκδίκηση, η διάθεση για δοκιμασία νέων προκλήσεων και η απόκτηση απαραίτητων δεξιοτήτων παραμένουν σημαντικά εργαλεία για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού των γυναικών στην ηγεσία.

Στο πρώτο panel του συνεδρίου με θέμα «The Role of Diverse Management Teams in Achieving Sustainable Growth», τον συντονισμό έκανε η κα. Έλενα Παπαδονικολάκη, Chair at the Boardroom and Founder at the Boutique Setters. Όπως τόνισε η κα. Παπαδονικολάκη στην ομιλία της, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι περισσότερο συμπεριληπτικές ομάδες, παράγουν καλύτερα αποτελέσματα. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της ποικιλομορφίας είναι ότι προάγει τη διαφωνία. Kαι μέσα από τη διαφωνία γεννιούνται νέες ιδέες, δημιουργικές λύσεις και διαφορετικές προοπτικές, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Η κα. Χρύσα Ι. Καρακόιδα, Δικηγόρος Αρείου Πάγου, Senior Legal Advisor Ομίλου Interamerican εστίασε στους παράγοντες που ευνοούν ένα εργασιακό περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα όπως οι δράσεις εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης όλων των εργαζομένων, η δέσμευση της ηγεσίας για την επίτευξη ενός περιβάλλοντος του αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, η δημιουργία συνθηκών ανοιχτής και ασφαλούς επικοινωνίας για όλους τους εργαζομένους και η δημιουργία ετερογενών ομάδων εργαζομένων με μέλη διαφορετικής κουλτούρας και διαφορετικών εμπειριών. Επιπλέον, αναφέρθηκε στα βασικά εμπόδια για την ενίσχυση της διαφορετικότητας σε υψηλόβαθμες θέσεις: Προκαταλήψεις και Στερεότυπα (φύλο, φυλή, εθνικότητα, ηλικία), η έλλειψη επαρκών γυναικείων προτύπων ηγεσίας και οι περιορισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης για γυναίκες που θέλουν να ηγηθούν.

Στη συνέχεια, η κα. Τζέννυ Καμαράδου με εξειδίκευση στην Εργασιακή Ψυχολογία και στην στρατηγική Diversity, Equity & Inclusion αναφέρθηκε στην πολύ υψηλή επίδοση των δια τμηματικών ομάδων στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προφέρουν οι ποικιλόμορφες ομάδες σε επίπεδο καινοτομίας και λήψης καλύτερων μακροπρόθεσμων στρατηγικών αποφάσεων. Επίσης επισήμανε ότι προϋποθέσεις για μια πετυχημένη στρατηγική DEI είναι η πολύ καλή γνώση της επιστήμης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η έμφαση στην συμπερίληψη, καθώς και η δημιουργία DEI policy framework.

Στο ίδιο panel, η κα. Ευγενία Μελέα, Chief People, Culture & Sustainability Officer στην Principia, τόνισε τη σημασία της διαφορετικότητας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, επισημαίνοντας πως οι ποικιλόμορφες ομάδες συμβάλλουν στη δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητα μέσα από νέες ιδέες και οπτικές. Επεσήμανε επίσης πως η Principia προάγει την ισότητα στην πράξη, με πρωτοβουλίες για τη Διαφορετικότητα και τη Συμπερίληψη, τη ψυχική υγεία, αλλά και ποικίλες δράσεις ενδυνάμωσης γυναικών αλλά και ατόμων με αναπηρία. Ακόμη, τόνισε τη σημασία της ένταξης γυναικών σε ηγετικές θέσεις, τη συνεργασία διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων και την ανάγκη για αλλαγή στερεοτύπων, καθώς η διαφορετικότητα είναι ένα βασικό εργαλείο για κοινωνική αλλά και επιχειρηματική πρόοδο. Τέλος, σημείωσε πως όλοι μπορούμε να κάνουμε τον δικό μας χώρο εργασίας πιο συμπεριληπτικό, με μικρά αλλά σημαντικά βήματα, ώστε όλοι να νιώθουν ότι ανήκουν και ότι η φωνή τους μετράει.

Στο δεύτερο panel με τίτλο «Πολυμορφία στα Διοικητικά Συμβούλια ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» , η κα. Χριστίνα Αλογογιάννη, Head of Group Corporate Center Business Partnering στον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, ανέδειξε τη σημασία της πολυμορφίας στα Διοικητικά Συμβούλια, υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της στη διαμόρφωση αποφάσεων. Επισήμανε τη σύνδεση της πολυμορφίας με ουσιαστικά οφέλη για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ανέλυσε τις σχετικές προκλήσεις αλλά και τις συνθήκες που απαιτούνται για να μπορέσει η πολυμορφία να ανθίσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Επιπλέον, εξήγησε πώς ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ προσεγγίζει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, τόσο σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης όσο και πέρα από αυτήν, αναφερόμενη στις πολιτικές και δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της προτεραιότητας που δίνει ο Όμιλος στην προώθηση ίσων ευκαιριών και στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς.

Όπως τόνισε η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Οργάνωσης του Ομίλου AKTOR, κα. Αντιγόνη Γιόκαρη, η κοινωνία έχει εξελιχθεί και το θέμα της ισότητας στο επιχειρείν έχει βελτιωθεί, αν και προκαταλήψεις συνεχίζουν να υπάρχουν εξ αιτίας της έλλειψης μίας καθολικής αναγνώρισης και σεβασμού στον ρόλο της γυναίκας, κάτι που καθιστά απαραίτητη και την ενίσχυσή της από τη νομοθεσία. Ενώ παρατήρησε ότι η σύνθεση διαφορετικών ανθρώπων και η συμπερίληψη στα διοικητικά όργανα ενισχύει και ενδυναμώνει τις ίδιες τις εταιρίες, καθώς οι γυναίκες έχουν να προσφέρουν πολλά πράγματα στο επιχειρείν, σημειώνοντας, ότι η ισότιμη συνύπαρξη γυναικών και ανδρών σε μία επιχείρηση μπορεί να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα συνολικά. Σύμφωνα με την κυρία Γιόκαρη, γυναίκες μηχανικοί - εργοταξιάρχισσες του Ομίλου AKTOR κατασκευάζουν μερικά από τα σημαντικότερα έργα υποδομής στην Ελλάδα, όπως η επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, ο Αυτοκινητόδρομος Πάτρα – Πύργος και το εμβληματικό Riviera Tower στο Ελληνικό, «Και δεν νομίζω ότι κάποια από αυτές αισθάνεται λιγότερο άξια ή ότι λαμβάνει μικρότερες απολαβές ή λιγότερες αποφάσεις» σχολίασε και πρόσθεσε ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε έναν οργανισμό σχηματίζει εσωτερικά μία καλύτερη κουλτούρα συμπερίληψης και διαφορετικότητας, που συμβάλλει στην ισορροπία τόσο μεταξύ των δύο φύλων όσο και ευρύτερα ανάμεσα στην επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Και όπως παρατήρησε, αυτή είναι και η κατεύθυνση που θα πρέπει να πάρει η κοινωνία και το επιχειρείν, κάτι που σταδιακά και ο Όμιλος AKTOR επιτυγχάνει, με στόχο κάθε ικανός άνθρωπος να απασχολείται στη θέση που του αξίζει.

Κατά την ομιλία της στο ίδιο panel, η κα. Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου, HR Head Greece και Diversity, Equity & Inclusion Lead Central & South Europe, Sanofi, ανέλυσε τη σημασία της πολυμορφίας στα διοικητικά συμβούλια για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενός οργανισμού. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε «στη Sanofi οραματιζόμαστε ένα εργασιακό περιβάλλον που αντανακλά τη διαφορετικότητα της κοινωνίας και αγκαλιάζει την ισότητα και συμπερίληψη, ώστε να απελευθερώνει τη δυναμική των ανθρώπων στο έπακρο. Πιστή σε αυτή τη δέσμευση, η εταιρεία μας κατατάσσεται στις 25 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο για την ισότητα των φύλων, με στόχο να εξασφαλίσουμε ίση αντιπροσώπευση γυναικών και ανδρών στις ανώτερες διοικητικές θέσεις μέχρι το 2025».

Συντονίστρια της ενότητας ΙΙ ήταν η Κωνσταντίνα Σκαναβή, Professor in Environmental Communication and Education, University of West Attica.

Η κα. Παναγιώτα Τσιφουρντάρη, Corporate Affairs & Sustainability Director Vivartia Group, στην ομιλία της με τίτλο: «Γιατί δεν υπάρχει “ασθενές φύλο”, μόνο σθεναρά μυαλά! Η γυναίκα στο χώρο εργασίας: Από την ανίσωση στην εξίσωση και την ενδυνάμωση» εστίασε στην αξία των ίσων ευκαιριών, της ενδυνάμωσης και της πολυφωνίας στον εργασιακό χώρο, καθώς και στις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου Vivartia σε θέματα Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την έναρξη της τοποθέτησής της ανέτρεξε στην εξέλιξη της θέσης της γυναίκας στο εργασιακό περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ κλείνοντας σημείωσε ότι σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει, η δύναμη της συνεργασίας και της συμπερίληψης είναι το κλειδί για την πρόοδο. Και η γυναικεία ενδυνάμωση είναι ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο.

Η κα. Μαρίκα Λάμπρου, Σύμβουλος επιχειρήσεων και Μέλος ΔΣ ΕΥΔΑΠ, έκανε μια σύντομη και περιεκτική αναδρομή στην εξελικτική πορεία του Diversity & Inclusion κατά τις τελευταίες δεκαετίες , και επεσήμανε ότι σε πάμπολλες περιπτώσεις, οι γυναίκες που έκαναν καριέρα κατορθώνοντας να γίνουν “included” σε υψηλόβαθμες θέσεις εταιρειών και οργανισμών, έκαναν οι ίδιες “exclude” πολλές από τις εκφάνσεις της ζωής και της προσωπικότητάς τους για να το πετύχουν αυτό. Κατέληξε, καλώντας τους συμμετέχοντες, και - κυρίως – τις συμμετέχουσες του forum να αγκαλιάσουν και να αναδείξουν τον ολιστικό εαυτό τους σε κάθε περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, φυσικά και στο επαγγελματικό!

Στη συνέχεια, ακολούθησε το τρίτο panel με θέμα «Στρατηγικές ενσωμάτωσης του D&I στην εταιρική κουλτούρα και η σημασία της διατμηματικής συνεργασίας στο εσωτερικό των οργανισμών». Ειδικότερα, για την ενσωμάτωση του D&I στην εταιρική κουλτούρα της Τράπεζας που δημιουργείται στο πλαίσιο της λειτουργικής συγχώνευσης της Attica Bank με την Παγκρήτια αναφέρθηκε η κα. Ιωάννα Τσίτουρα, Chief People Officer της Attica Bank. "Καλούμαστε να κάνουμε έναν νέο μετασχηματισμό που θα φέρει κοντά τους ανθρώπους μας με τη φιλοσοφία και τις αξίες της νέας τράπεζας, όπου ο κάθε εργαζόμενος θα δει τον εαυτό του ως αναπόσπαστο μέλος μιας μεγαλύτερης και πιο δυνατής ομάδας, που θα μπορεί να αναπτυχθεί, να αποδώσει και να επιβραβευθεί. Στόχος μας είναι οι άνθρωποι μας να συμμεριστούν το όραμα και να αισθανθούν βαθιά το «ανήκειν», για να λειτουργήσουν ως ένα". Η κα. Τσίτουρα επισήμανε ότι "η τράπεζα είναι δεσμευμένη στο να παρέχει ένα σύγχρονο, υποστηρικτικό και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον. Με σταθερή προσήλωση στις αξίες της ισότητας και της συμπερίληψης, είναι η πρώτη – και μόνη ακόμη – τράπεζα που υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, επιβεβαιώνοντας την αυτοδέσμευσή της στην προώθηση της αποδοχής, της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στον εργασιακό χώρο".

Αμέσως μετά, στην ομιλία της με τίτλο «Μηχανισμοί συμμετοχής και κινητοποίησης για ένα καλύτερο εργασιακό αύριο» η κα. Ιωάννα Φαναριώτη, Head of Talent EY Greece & South CESA, παρουσίασε ένα καθοριστικό στοιχείο εταιρικής κουλτούρας, αυτό της καθολικής και ενεργής συμμετοχής, που ενισχύει δυναμικά τη συμπερίληψη στην ΕΥ Ελλάδος. Αναφέρθηκε σε μια σειρά δράσεων των ΕΥ Female Leadership Champions που ευαισθητοποιούν και παρακινούν όλους τους ανθρώπους της EY στο να ΣΥΝ-διαμορφώνουν μια καλύτερη εργασιακή καθημερινότητα και ένα πιο συμπεριληπτικό εργασιακό μέλλον, με επιμονή και ενσυναίσθηση, προωθώντας την καινοτομία και ενδυναμώνοντας τη δεξαμενή ταλέντων στο δύσκολο δρόμο προς την ηγεσία.

Στο τέταρτο και τελευταίο panel με θέμα «D&I - Βιωματικές εμπειρίες» η κα. Ιωάννα Καρατζόγλου, Product Manager Robotics ItemPiQ της εταιρίας Swisslog GmbH, σκιαγράφησε με στοιχεία τη θέση των γυναικών στο χώρο της Ρομποτικής, ανέδειξε γιατί η διαφορετικότητα αποτελεί πρόκληση, αλλά και με ποιο τρόπο οι γυναίκες θα προωθήσουν τη θέση τους τα επόμενα χρόνια για ένα περισσότερο συμπεριληπτικό, δίκαιο και κοινωνικά συνειδητοποιημένο εργασιακό περιβάλλον τεχνολογίας.

Στο ίδιο panel, η κα. Τζούλη Σίμου, Director του Greek Chapter του Global Women in Tech και Head of Data Management στην ELPEDISON, ανέφερε κατά την διάρκεια της ομιλίας της πως έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών στον τεχνολογικό τομέα. Με βιώματα που περιλαμβάνουν προκλήσεις και έμπνευση από γυναίκες-πρότυπα, εργάζεται για την προώθηση της ισότητας, της ποικιλομορφίας και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Μέσω του Women in Tech® Greece Chapter, δημιουργεί ένα δίκτυο υποστήριξης και ευκαιριών, προωθώντας έναν τεχνολογικό κόσμο χωρίς αποκλεισμούς.

Ολοκληρώνοντας, στην ομιλία της, η κα. Ειρήνη Κουφάκη, Head of HR and Communications, Siemens A.E. - Secretary General, GPMA, ανέφερε πως η Διαφορετικότητα, η Ισότητα και η Συμπερίληψη δεν πρέπει να γίνεται αυτοσκοπός για τις εταιρείες. Μόνο όταν ένας οργανισμός που εντάξει αυτές τις έννοιες στην κουλτούρα του θα καταφέρει να δει την αλλαγή. Όλοι μας μέσα από τους διαφορετικούς ρόλους μας μπορούμε και πρέπει να διαδραματίσουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ταξίδι, ενδυναμώνοντας τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας ώστε να εκφράζονται και να αναπτύσσονται κάθε μέρα.

Το συνέδριο συντόνισε η κα. Χρύσα Βουλγαρίδου, Strategy & Risk Director, CRISIS MONITOR