«Self-care comes in many shapes»: Η Teleperformance αγκαλιάζει τη μοναδικότητα και στηρίζει την πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού

Με μια σειρά ουσιαστικών δράσεων, η εταιρεία, στο πλαίσιο του Pink October, συνέβαλε όπως κάθε χρόνο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού.

Ο Οκτώβριος αποκτά παραδοσιακά ροζ απόχρωση για έναν πραγματικά σημαντικό σκοπό: την ευαισθητοποίηση για τον Καρκίνο του Μαστού. Με κεντρικό μήνυμα «Self-care comes in many shapes», η καμπάνια της Teleperformance στην Ελλάδα αναδεικνύει τη μοναδικότητα του κάθε γυναικείου στήθους και προωθεί τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης.

Μια ενδιαφέρουσα και συγκινητική συζήτηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 στο κτήριο της Teleperformance στον Πειραιά με τίτλο «Strength, Survival, and Support: A Panel Discussion on Breast Cancer Awareness», κατά τη διάρκεια της οποίας εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις προσωπικές ιστορίες τεσσάρων γυναικών που έχουν έρθει αντιμέτωπες με τον καρκίνο του μαστού. Στο πάνελ συμμετείχε και η Μαστολόγος Δρ. Σοφία Βαλαμώτη, εξειδικευμένη σε θέματα που αφορούν την ασθένεια, η οποία ενημέρωσε το κοινό για τους τρόπους πρόληψης και φροντίδας του γυναικείου σώματος. Οι απόψεις και οι εμπειρίες που μοιράστηκαν οι συμμετέχουσες έδωσαν θάρρος και έμπνευση γύρω από τη σημαντικότερη μάχη που χιλιάδες γυναίκες στον κόσμο δίνουν.

Την σκυτάλη πήρε την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2024 ο Συμβολικός Αγώνας Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure» που διοργανώνεται από το Άλμα Ζωής, με την Teleperformance στην Ελλάδα να συμμετέχει για 7η διαδοχική χρονιά ως Χορηγός Εθελοντών. Φέτος, στο περίπτερο των εθελοντών φιλοξενήθηκε η Μαραθωνοδρόμος Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η οποία έτρεξε με την ομάδα της εταιρείας, στέλνοντας το δικό της μήνυμα δύναμης και επιμονής.

Ο Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, CHRO της Teleperformance στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή μας συμμετοχή στο Greece Race for the Cure - θεσμό που στηρίζουμε για 7η συνεχή χρονιά - ήταν για ακόμη μία φορά μια εμπειρία γεμάτη έμπνευση. Η στήριξη πρωτοβουλιών όπως η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού δεν αποτελεί απλώς μια ευθύνη για εμάς, αλλά ένα κάλεσμα για δράση. Το να βλέπουμε την ομάδα μας να ενώνεται, είτε τρέχοντας, είτε περπατώντας, είτε προσφέροντας εθελοντικά, δείχνει το αληθινό πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει την Teleperformance».

Αντίστοιχα, η Μυρσίνη Σωτηροπούλου, CMO της Teleperformance στην Ελλάδα, ανέφερε: «Η πραγματική αλλαγή γεννιέται μέσα από δράσεις που αγγίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Η καμπάνια μας για τον Pink October και η συμμετοχή μας στο Greece Race for the Cure είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ευαισθητοποίηση - είναι μια πράξη αγάπης και στήριξης προς όλους όσους δίνουν τη δική τους μάχη. Πιστεύουμε ότι η διαφορά γίνεται όταν είμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας, όταν προάγουμε την αυτοφροντίδα και δημιουργούμε ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια και θέτουμε την πρόληψη ως προτεραιότητα για όλους».

Παράλληλα, από την 1η Οκτωβρίου και για 4η συνεχόμενη χρονιά, η Teleperformance στην Ελλάδα παρέχει μέσω της ειδικής σελίδας εδώ δωρεάν υπέρηχο μαστού σε 1.000 γυναίκες, δίνοντας με ουσιαστικό τρόπο προτεραιότητα στην έγκαιρη πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας των γυναικών.

Οι παραπάνω δράσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Teleperformance στην Ελλάδα, «Citizen of the World», υπογραμμίζοντας για ακόμη φορά τη σημασία της προσφοράς στην κοινωνία και τη δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση της ευημερίας και της υγείας.