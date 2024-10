Το THE DOLLI Νο 1 Best Ηotel in Greece και ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία του κόσμου

Διακρίθηκε στα Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024.

To ΤΗΕ DOLLI, το εμβληματικό ξενοδοχείο στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας που δημιούργησε ο κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος Grecotel, ψηφίζεται ως το καλύτερο ξενοδοχείο στην Ελλάδα, και επιλέγεται ως ένα από τα κορυφαία ξενοδοχεία στον κόσμο, στον πλέον αναγνωρισμένο ταξιδιωτικό θεσμό Condé Nast Traveller UK Readers’ Choice Awards 2024.

Και φέτος το THE DOLLI αποσπά εξαιρετικές διακρίσεις από το ταξιδιωτικό περιοδικό Condé Nast Traveller, αυξάνοντας τα διεθνή βραβεία που έχει συγκεντρώσει από τους πρώτους ήδη μήνες λειτουργίας του, αναγνωρίζοντας τη μοναδική του αισθητική ταυτότητα και την ποιότητα φιλοξενίας που προσφέρει. Ανήκει στην κορυφαία κατάταξη των luxury hotels παγκοσμίως ορίζοντας μια νέα κουλτούρα φιλοξενίας με το δικό του αυθεντικό αποτύπωμα στο luxury travel industry.

Οι υψηλές διακρίσεις για τον Όμιλο Grecotel συνεχίζονται και από την αμερικάνικη έκδοση του Condé Nast Traveler καθώς τo THE DOLLI και το PALLAS ATHENA συγκαταλέγονται στην πρώτη δεκάδα στην κατηγορία Best Ηotels in Greece, ενώ το LUXME Olympia Oasis στην κατηγορία Best Resorts in Greece στα Condé Nast Traveler US Readers’ Choice Awards 2024.

Με σήμα κατατεθέν την ομορφότερη θέα στην Αθήνα, το ΤΗΕ DOLLI αγκαλιάζει ανεμπόδιστα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ατενίζει σε απόσταση αναπνοής την Πλάκα και τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία. Ο όμιλος Grecotel επένδυσε στο λαμπρό διατηρητέο Μέγαρο Καλλιμασιώτη του 1925, έργο του σπουδαίου αρχιτέκτονα Ανδρέα Κριεζή που έχει σχεδιάσει και το κτίριο της Βουλής των Ελλήνων, μετατρέποντας το σε ένα hôtel – maison που αποπνέει την αίσθηση μιας Αθηναϊκής κατοικίας. 46 δωμάτια που μετατρέπονται συνδυαστικά σε ανεξάρτητα pied-a-terres και διαμερίσματα, λουσμένα στο Αθηναϊκό φως, περικλείουν τη ζωντανή ενέργεια, την ασύγκριτη ιστορία, το συναίσθημα και το πνεύμα της πόλης. Το THE DOLLI πρεσβεύει στον κόσμο τη σύγχρονη ελληνικότητα και την ομορφότερη εκδοχή της Αθήνας.

Η υπογραφή και παρακαταθήκη του ομίλου Grecotel αναγνωρίζεται και στο Pallas Athena, που συγκαταλέγεται και αυτό στην κορυφαία δεκάδα με τα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το αγαπημένο avant-garde art boutique ξενοδοχείο στο ιστορικό κέντρο της πόλης, με πλούσια γκάμα δωματίων και την ιδιαίτερη design αισθητική αποτελεί έναν εξαιρετικό προορισμό φιλοξενίας στην Αθήνα.

Το LUXME Olympia Oasis, μέρος του Riviera Olympia Mega Resort στην Κυλλήνη, ξεχώρισε στην κατηγορία των καλύτερων Resorts στην Ελλάδα. Το LUX ME – Luxury Made Easy, είναι το νεότερο brand του Ομίλου που αποτελεί μια καινοτόμο πρόταση Elevated All Inclusive με 6 ξενοδοχεία σε Κέρκυρα, Κρήτη, Ρόδο, Κω και Πελοπόννησο, παρουσιάζοντας ιδιαίτερη δυναμική και καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των πελατών. Το LUXME Olympia Oasis, ένας οικογενειακός παράδεισος που έχει σχεδιάσει η Grecotel στην απέραντη χρυσαφένια παραλία της Κυλλήνης, μέσα στη φύση, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο Aqua Park στην Ελλάδα, τις συναρπαστικές δραστηριότητες για τα παιδιά και τις εξαιρετικές εμπειρίες για κάθε ηλικία, συνιστά ένα μαγευτικό προορισμό διακοπών που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η Grecotel, ο ηγετικός όμιλος φιλοξενίας στην Ελλάδα, θα γιορτάσει το 2025, 50 χρόνια αδιάλειπτης δυναμικής παρουσίας. Με 40 ξενοδοχεία σε εμβληματικές τοποθεσίες, σε 15 προορισμούς, παραμένει προσηλωμένη στο όραμα του ιδρυτή της, Νίκου Δασκαλαντωνάκη για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και τη σύνδεση της τουριστικής εμπειρίας με τη φύση, την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Εμπλουτίζει διαρκώς το portfolio των ξενοδοχείων της, επενδύει στις υποδομές, εξελίσσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, πρωτοπορεί στη Γαστρονομία και στην Ευεξία, δημιουργεί αξέχαστες εμπειρίες και αναμνήσεις για όλους όσους επιλέγουν τα ξενοδοχεία της.

GRECOTEL

HOTELS & RESORTS TO LIVE