Η τουαλέτα θα διαθέτει ανεμιστήρα και σωλήνα εξάτμισης.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Seres έλαβε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για «τουαλέτα εντός οχήματος», όπως την αναφέρει, η οποία θα βγαίνει κάτω από κάθισμα επιβάτη.

Στόχος να «ικανοποιεί τις ανάγκες των χρηστών για τουαλέτα σε μεγάλα ταξίδια, όταν κάνουν κάμπινγκ ή κατά τη διάρκεια παραμονής στο αυτοκίνητο», ανέφεραν οι μηχανικοί στην αίτηση για την κατοχύρωση της πατέντας, που κατατέθηκε στην Κίνα στις 10 Απριλίου.

Τα σχέδια δείχνουν ότι η ενσωματωμένη τουαλέτα θα βγαίνει κάτω από κάθισμα επιβάτη με πάτημα διακόπτη ή με φωνητική εντολή. Θα διαθέτει ανεμιστήρα και σωλήνα εξάτμισης, προκειμένου να διοχετεύει τις οσμές εκτός αυτοκινήτου.

Η βοήθεια της τεχνολογίας θα σταματά εκεί, αφού ο χρήστης θα αδειάζει χειροκίνητα τη δεξαμενή της τουαλέτας. Όταν δεν θα χρησιμοποιείται, η τουαλέτα θα είναι κρυμμένη κάτω από το κάθισμα, χωρίς να απαιτεί χώρο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αν και ασυνήθιστο, δεν είναι η πρώτη φορά που σχεδιάζεται τουαλέτα για ΙΧ. Τη δεκαετία του ‘50, ειδική έκδοση της Rolls-Royce Silver Wraith περιελάμβανε ενσωματωμένη τηλεόραση και τουαλέτα κάτω από το κάθισμα επιβάτη, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s.

Η Seres δεν έχει ανακοινώσει μοντέλο που θα διαθέτει τουαλέτα και είναι αμφίβολο αν θα κατασκευάσει κάποιο, σημειώνει το BBC. Τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα έχουν ολοένα περισσότερα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως καθίσματα που κάνουν μασάζ, συστήματα καραόκε και ψυγείο, για να ξεχωρίσουν στην άκρως ανταγωνιστική αγορά, σχολιάζει το βρετανικό δίκτυο.

Τα περισσότερα οχήματα της Seres πωλούνται στην ηπειρωτική Κίνα, ωστόσο η εταιρεία έχει επεκταθεί στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Με δεκάδες ανταγωνιστικές εταιρείες, η κινεζική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων είναι ιδιαίτερα κορεσμένη, με συνέπεια έναν πόλεμο τιμών που μείωσε τα κέρδη των εταιρειών. Η Seres είναι μία από τις λίγες κινεζικές εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων με κέρδη, μαζί με την κορυφαία παγκοσμίως BYD.