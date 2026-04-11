Η ένταξη των MatraX Tyres στο χαρτοφυλάκιο της Θεοχαράκης Α.Ε. ενισχύει τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει σύγχρονες και ανταγωνιστικές λύσεις στον τομέα της κινητικότητας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών της ελληνικής αγοράς.

Η Θεοχαράκης Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη μάρκα ελαστικών MatraX Tyres, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική αγορά ελαστικών για επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Τα MatraX Tyres αποτελούν μια δυναμική μάρκα που εστιάζει στην καινοτομία, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την ασφάλεια, ξεπερνώντας τις συμβατικές προσεγγίσεις της κατηγορίας και ανεβάζοντας τον πήχη για τους οδηγούς.

Συνδυάζοντας τεχνολογία και αισθητική, αντλούν έμπνευση από τη δύναμη, την ευελιξία και την αντοχή που συμβολίζουν οι ταύροι, στοιχεία που αποτυπώνονται στη φιλοσοφία και τη σχεδιαστική τους προσέγγιση.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της μάρκας βρίσκονται η καινοτομία, ο σύγχρονος σχεδιασμός, η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη — τέσσερις βασικοί πυλώνες που καθοδηγούν κάθε στάδιο ανάπτυξης των προϊόντων, με στόχο τη μέγιστη ικανοποίηση του σύγχρονου οδηγού.

Η γκάμα της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, περιλαμβάνοντας ελαστικά HP και UHP, επιλογές για SUV, 4x4 και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.