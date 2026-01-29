Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της κάλυψης και της προσβασιμότητας οχημάτων για τους χρήστες του car sharing.

Η Caroo, η πρώτη ελληνική πλατφόρμα free-floating car sharing, ανακοινώνει τη σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με τη Surprice Car Rental, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στη σύγκλιση της τεχνολογίας με τις υπηρεσίες σύγχρονης κινητικότητας.

Η συνεργασία έχει ήδη ξεκινήσει, με τη σταδιακή εισαγωγή οχημάτων στο οικοσύστημα car sharing της Caroo, και βασίζεται στο κοινό όραμα των δύο εταιρειών να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση στο αυτοκίνητο άμεσα, ψηφιακά και με απόλυτη ευελιξία, ενισχύοντας παράλληλα τη διαθεσιμότητα οχημάτων των χρηστών του car sharing σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη .

Η τεχνολογική πλατφόρμα και το επιχειρησιακό μοντέλο free-floating car sharing της Caroo συνδυάζονται με το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο της Surprice Car Rental, η οποία διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτιστοποίηση της κάλυψης και της προσβασιμότητας οχημάτων για τους χρήστες του car sharing, δημιουργώντας ένα υβριδικό mobility μοντέλο με ισχυρές προοπτικές κλιμάκωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε αντίθεση με μοντέλα που βασίζονται σε σταθερά σημεία, το car sharing της Caroo επιτρέπει τη διαθεσιμότητα οχημάτων σε ολόκληρη την πόλη, με δυνατότητα παραλαβής και επιστροφής οπουδήποτε εντός προκαθορισμένων ζωνών. Η συνεργασία με τη Surprice συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση του στόλου και στη μείωση του χρόνου εύρεσης διαθέσιμου οχήματος, βελτιώνοντας την εμπειρία τόσο του αστικού χρήστη όσο και του ταξιδιώτη.

Όπως δήλωσε ο Νίκος Πασπαλάκης, CEO της Surprice Car Rental:

«Η συνεργασία μας με την Caroo αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στην εξέλιξη του mobility της Surprice. Θα δοκιμαστεί πιλοτικά στην Ελλάδα το επόμενο εξάμηνο, με σκοπό τη διεθνή ανάπτυξη του προϊόντος.»

Από την πλευρά της Caroo, ο Χρήστος Ν. Χιλέτης, CEO της εταιρείας, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με τη Surprice επιβεβαιώνει τη δυναμική του car sharing ως σύγχρονου τρόπου πρόσβασης στο αυτοκίνητο. Μέσα από το μεγάλο και διαρκώς αναπτυσσόμενο διεθνές δίκτυο της Surprice, δημιουργούμε τις βάσεις για αυξημένη διαθεσιμότητα οχημάτων και την ανάπτυξη ενός mobility προϊόντος με πραγματικά διεθνή προοπτική.»

Με αυτή τη στρατηγική συμμαχία, η Caroo ενισχύει τον ρόλο της ως τεχνολογικός συνεργάτης στον μετασχηματισμό της αγοράς κινητικότητας, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία πιο έξυπνων, ευέλικτων και βιώσιμων λύσεων μετακίνησης.