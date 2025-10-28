Η Dacia είναι ο μοναδικός κατασκευαστής που προσφέρει κινητήρες διπλού καυσίμου σε ολόκληρη τη γκάμα της — με εξαίρεση τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 εγκαινιάζει μια πρωτοποριακή πρόταση στην αγορά, συνδυάζοντας τον στιβαρό χαρακτήρα ενός SUV με τον αποδοτικότερο κινητήρα διπλού καυσίμου της Dacia.

Προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναμένουν οι οδηγοί της κατηγορίας C-SUV — άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία — με πλούσιο εξοπλισμό, ανάλογα με την έκδοση.

Ο κινητήρας mild hybrid G-140 είναι διαθέσιμος από την έκδοση Essential, με τιμή εκκίνησης τα 24.800 €.

Καινοτόμο σύστημα διπλού καυσίμου με ήπια υβριδική τεχνολογία 48 V

Με το Bigster, η Dacia ανοίγει νέους δρόμους, παρουσιάζοντας έναν κινητήρα που συνδυάζει διπλό καύσιμο (βενζίνη και υγραέριο) με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V.

Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζει τον τρικύλινδρο 1,2 λίτρου turbo κινητήρα κατά την εκκίνηση και την επιτάχυνση, προσφέροντας αυξημένη ροπή, χαμηλότερη κατανάλωση και βελτιωμένη οδηγική απόδοση — είτε το αυτοκίνητο κινείται με βενζίνη, είτε με υγραέριο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κινητήρας mild hybrid-G 140 λειτουργεί με δύο ανεξάρτητες δεξαμενές καυσίμου (50 λίτρα βενζίνη και 50 λίτρα LPG), προσφέροντας συνολική αυτονομία έως και 1.450 km.

Το ρεζερβουάρ υγραερίου είναι τοποθετημένο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών, χωρίς να επηρεάζει τη χωρητικότητά του, ενώ ένας διακόπτης στο ταμπλό επιτρέπει την άμεση και ομαλή εναλλαγή καυσίμου.

Κατά τη λειτουργία με υγραέριο, το Bigster mild hybrid-G 140 εκπέμπει κατά μέσο όρο 10 % λιγότερο CO₂ σε σχέση με έναν αντίστοιχο βενζινοκινητήρα, χωρίς υβριδική υποβοήθηση.

Από το 2010, η Dacia έχει πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο οχήματα διπλού καυσίμου παγκοσμίως, κατέχοντας την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή αγορά LPG, με μερίδιο άνω του 67 % στο τέλος του α΄ τριμήνου 2025.

Σχεδόν 4 στους 10 πελάτες Dacia επιλέγουν σήμερα κινητήρα διπλού καυσίμου — μια τεχνολογία αποδεδειγμένα αξιόπιστη, οικονομική στη χρήση και απλή στη λειτουργία, που ανταποκρίνεται πλήρως στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σύστημα υγραεριοκίνησης, σε όλα τα μοντέλα του Renault Group, τοποθετείται στη γραμμή παραγωγής των μοντέλων και καλύπτεται από την ίδια 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, που καλύπτει και όλες τις υπόλοιπες εκδόσεις τους.

Το νέο Dacia Bigster mild hybrid G-140 είναι άμεσα διαθέσιμο στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων διανομέων Dacia σε όλη την Ελλάδα, με τις κάτωθι τιμές.