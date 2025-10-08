Το Hipster Concept προσφέρει τέσσερις πραγματικές θέσεις και έναν χώρο αποσκευών.

Η Dacia ξεκινά από το μηδέν και επανακαθορίζει την έννοια του «λαϊκού» αυτοκινήτου στην εποχή της ηλεκτροκίνησης. Όχι, δεν είναι παιχνίδι προσχολικής ηλικίας...

Το νέο Dacia Hipster Concept, έρχεται να θέσει ένα φρέσκο όραμα, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να είναι προσιτή, πρακτική και φιλική προς το περιβάλλον, χωρίς συμβιβασμούς στην ουσία της αυτοκίνησης. Πάντα με εκκεντρικό στιλ και ανάλογο οπτικό γκελ.

Με μήκος μόλις τριών μέτρων, πλάτος 1,55 μ. και ύψος 1,52 μ., το Hipster Concept προσφέρει τέσσερις πραγματικές θέσεις και έναν χώρο αποσκευών που μπορεί να κυμαίνεται από 70 έως 500 λίτρα, ανάλογα με τη διαμόρφωση των καθισμάτων. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο σχεδιασμένο γύρω από τις καθημερινές ανάγκες των χρηστών, με στόχο την απλότητα, την πρακτικότητα και τη μέγιστη ευρυχωρία σε εξαιρετικά συμπαγές αμάξωμα.

Το Hipster Concept είναι 100% ηλεκτροκίνητο και φέρνει μαζί του μία σημαντική οικολογική προσέγγιση: είναι 20% ελαφρύτερο από το Dacia Spring, με αποτέλεσμα να απαιτεί λιγότερη ενέργεια για την κατασκευή και την κίνηση, μειώνοντας έως και κατά 50% το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα σε σύγκριση με τα σημερινά ηλεκτρικά οχήματα. Η αυτονομία του καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες, με μόλις δύο πλήρεις φορτίσεις την εβδομάδα παρακαλώ, ενώ, η συμπαγής διάσταση και η ευελιξία του το καθιστούν ιδανικό για πόλη, προάστια και επαρχιακούς δρόμους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο εξωτερικός σχεδιασμός του Dacia Hipster Concept είναι εξαιρετικά απλός και στιβαρός, με τέσσερις τροχούς τοποθετημένους στις γωνίες του αμαξώματος και πλήρη απουσία προβόλων, προσδίδοντας σοβαρή αλλά φιλική όψη. Οι πίσω πόρτες του χώρου αποσκευών ανοίγουν σε δύο μέρη για εύκολη πρόσβαση, ενώ τα φώτα ενσωματώνονται πίσω από το τζάμι χωρίς πρόσθετα καλύμματα. Η στιβαρότητα ενισχύεται από πλευρικά προστατευτικά από ανακυκλωμένο υλικό Starkle® και από εμπρός και πίσω ποδιά, σχεδιασμένες για καθημερινή και υπαίθρια χρήση.

Το εσωτερικό παραμένει λειτουργικό και φωτεινό, αξιοποιώντας πλήρως τον διαθέσιμο χώρο με κάθετα παράθυρα, γυάλινη οροφή και συρόμενα πλαϊνά παράθυρα. Τα μπροστινά καθίσματα είναι ίδια με αυτά του Dacia Sandero, ενώ τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται για να προσαρμόζουν τον χώρο αποσκευών στις ανάγκες των επιβατών. Η φιλοσοφία «YouClip®» επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση αξεσουάρ για εξατομίκευση της καμπίνας, ενώ η συνδεσιμότητα με smartphone επιτρέπει χρήση ως οθόνη πολυμέσων, ηχοσύστημα και ψηφιακό κλειδί.

Το Dacia Hipster Concept δεν είναι απλώς ένα πρωτότυπο, αλλά η πρόταση της Dacia για ένα προσιτό, πρακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον ηλεκτρικό όχημα, σχεδιασμένο για να φέρει την ηλεκτροκίνηση στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, χωρίς περιττές πολυπλοκότητες και με έμφαση στην ουσία της καθημερινής αυτοκίνησης. Τι άλλο έχουμε να δούμε ακόμη...