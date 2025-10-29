Μέσα στον Νοέμβριο θα αναρτηθούν τα τέλη Κυκλοφορίας 2026 στο Taxisnet.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προετοιμάζεται να ανοίξει μέσα στον Νοέμβριο την ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR, μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να ενημερωθούν και να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Όπως κάθε χρόνο, η πρόσβαση θα γίνεται από την ψηφιακή πύλη myaade.gov.gr, επιλέγοντας τη διαδρομή: Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR.

Η προθεσμία για την πληρωμή των τελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οι πολίτες θα μπορούν να εξοφλήσουν τα τέλη είτε μέσω web banking, είτε με κάρτα μέσα από την πλατφόρμα, είτε σε υποκαταστήματα ΕΛΤΑ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, προβλέπονται σημαντικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, για πληρωμή εντός Ιανουαρίου 2026 το πρόστιμο ανέρχεται στο 25% του ποσού των τελών, για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου στο 50%, ενώ μετά τον Φεβρουάριο, ή αν δεν πληρωθούν καθόλου, το πρόστιμο διπλασιάζει το ποσό των τελών στο 100%.

Όσοι οδηγοί δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2026, έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω της ίδιας εφαρμογής, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ ή άλλη υπηρεσία. Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TAXISnet και περιλαμβάνει την επιλογή του οχήματος, την καταχώρηση της διεύθυνσης στάθμευσης και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης ότι ο χώρος φύλαξης είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, απαιτείται η έγκρισή τους μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Η άρση της ψηφιακής ακινησίας μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στο έτος, αρκεί να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας και να υπάρχει ενεργή ασφάλεια για το όχημα. Από την 1η Απριλίου 2026 θα δίνεται εκ νέου η δυνατότητα αναλογικής πληρωμής τελών, δηλαδή οι ιδιοκτήτες θα μπορούν να επιλέγουν για πόσους μήνες θέλουν να κινήσουν το όχημά τους και να καταβάλουν το αντίστοιχο μέρος των ετήσιων τελών. Η επιλογή αυτή μπορεί να γίνει μόνο μία φορά μέσα στο έτος. Αν ο κάτοχος επιθυμήσει να συνεχίσει την κυκλοφορία του οχήματος πέρα από την αρχικά δηλωμένη περίοδο, πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των ετήσιων τελών, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη πληρωθεί.

Με τη λήξη της περιόδου προσωρινής κίνησης, ο ιδιοκτήτης οφείλει να θέσει το όχημα εκ νέου σε ψηφιακή ακινησία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα ή την επόμενη, αν η τελευταία ημέρα είναι αργία. Αν δεν το πράξει, το σύστημα της ΑΑΔΕ το θέτει αυτόματα σε ακινησία στο δηλωμένο σημείο στάθμευσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, καθώς η κυκλοφορία οχήματος που έχει δηλωθεί σε ψηφιακή ακινησία επιφέρει αυστηρές κυρώσεις. Αν διαπιστωθεί ότι ένα όχημα κινείται ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο με πινακίδες ενώ βρίσκεται σε ακινησία, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης πληρώσει αναλογικά τέλη για προσωρινή άρση ακινησίας αλλά δεν ολοκληρώσει την υποβολή του αιτήματος έως το τέλος του έτους, τα χρήματα αυτά δεν επιστρέφονται.