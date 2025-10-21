Το διαβατήριο μπαταρίας επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας (SoH) σε πραγματικό χρόνο.

Η Kia Europe διεξάγει την πρώτη δημόσια δοκιμή του διαβατηρίου μπαταρίας. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία διασφαλίζει τη διαφάνεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων (EV), παρέχοντας λεπτομερή δεδομένα υγείας για κάθε στοιχείο της μπαταρίας.

Το διαβατήριο μπαταρίας επιτρέπει την παρακολούθηση της κατάστασης υγείας (SoH) σε πραγματικό χρόνο, τη διάγνωση επισκευών σε πραγματικό χρόνο και την ιχνηλασιμότητα από άκρο σε άκρο σε όλο τον κύκλο ζωής της μπαταρίας. Για τους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, αυτή η τεχνολογία έχει σημαντικά οφέλη όπως η εκτεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, η πιο προσιτή συντήρηση και το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης κατά την αγορά ή πώληση μεταχειρισμένων ηλεκτρικών οχημάτων.

Το διαβατήριο μπαταριών Kia θα υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια, διασφαλίζοντας ένα πρότυπο που θέτει σημείο αναφοράς για τον κλάδο, αναφέρει η εταιρεία στην επίσημη ανακοίνωσή της. Η Kia σχεδιάζει να παρέχει αυτήν την υπηρεσία για όλα τα μοντέλα EV/HEV που πωλούνται στην Ευρώπη έως τον Φεβρουάριο του 2027, όπως απαιτείται από τον κανονισμό της ΕΕ για τις μπαταρίες.

Για τη δοκιμή, ένα Kia EV3 εξοπλισμένο με σύστημα παρακολούθησης κυψελών μπαταρίας Dukosi στάλθηκε από την Κορέα στην Ευρώπη. Το δοκιμαστικό όχημα είναι ικανό να παρακολουθεί και να μεταδίδει ζωντανά δεδομένα για κάθε κυψέλη της μπαταρίας και να τα ανεβάζει στο ψηφιακό διαβατήριο μπαταρίας του.

Μόλις μεταφορτωθούν τα δεδομένα, οι χρήστες, οι μηχανικοί, οι ρυθμιστικές αρχές, μεταξύ άλλων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (SoH) της μπαταρίας μέσω του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου. Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια και η ιχνηλασιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα μετά από οποιαδήποτε εργασία επισκευής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα παρακολούθησης που μετρούν μόνο την SoH ολόκληρης της μπαταρίας ή της μονάδας, η έρευνα της Kia συλλέγει και εμφανίζει δεδομένα για κάθε στοιχείο. Αυτή η εις βάθος συλλογή δεδομένων προσφέρει διάφορα οφέλη στους οδηγούς. Με πληροφορίες από την SoH σε πραγματικό χρόνο, οι οδηγοί μπορούν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν προβλήματα συντήρησης έγκαιρα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρατεταμένη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και μειωμένο μακροπρόθεσμο κόστος.