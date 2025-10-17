Η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε., επίσημος αντιπρόσωπος της SEAT στην Ελλάδα, ανακοινώνει μια νέα, ελκυστική προωθητική ενέργεια για το αμιγώς ηλεκτρικό scooter SEAT MÓ 125, το οποίο προσφέρεται πλέον στην τελική τιμή των 2.799 ευρώ.

Η προσφορά αυτή καθιστά το SEAT MÓ 125 μία από τις πιο προσιτές και ολοκληρωμένες προτάσεις ηλεκτροκίνησης στην κατηγορία των urban scooters.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα ενέργεια προβλέπει έκπτωση ύψους €3.500 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Η έκπτωση αυτή, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 3», οδηγεί τη λιανική τιμή αγοράς του SEAT MÓ 125 σε ένα εντυπωσιακά χαμηλό επίπεδο, προσφέροντας στους καταναλωτές την ευκαιρία να αποκτήσουν ένα πλήρως ηλεκτρικό scooter με κορυφαία χαρακτηριστικά, σε κόστος συγκρίσιμο με εκείνο ενός συμβατικού 125άρη.



Το SEAT MÓ 125 ξεχωρίζει για την άνεση, τη σύγχρονη σχεδίαση και την προηγμένη τεχνολογία του, συνδυάζοντας τον fun-to-drive χαρακτήρα με την απόλυτη οικονομία και οικολογική συνείδηση. Εφοδιασμένο με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 7 kW, προσφέρει μέγιστη ταχύτητα 95 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 137 χλμ., επαρκή για τις καθημερινές μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη. Οι τρεις επιλογές οδήγησης – Eco, City και Sport – επιτρέπουν στον αναβάτη να προσαρμόσει τη συμπεριφορά του scooter ανάλογα με τις ανάγκες του, είτε δίνει προτεραιότητα στην αυτονομία είτε στην απόδοση.





Ιδιαίτερα πρακτική είναι και η αποσπώμενη μπαταρία του μοντέλου, η οποία χάρη στα ροδάκια και το ενσωματωμένο χερούλι μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να φορτιστεί άνετα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα, χωρίς ανάγκη εξειδικευμένου φορτιστή. Παράλληλα, ο ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος των 50 λίτρων κάτω από το κάθισμα χωρά δύο full-face κράνη, καθιστώντας το SEAT MÓ 125 εξαιρετικά πρακτικό για καθημερινή χρήση αλλά και για μικρές αποδράσεις.



Με τη νέα αυτή προωθητική ενέργεια, η ΤΕΧΝΟΚΑΡ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να ενισχύσει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση, προσφέροντας λύσεις που συνδυάζουν προσιτή τιμή, μηδενικούς ρύπους και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Το SEAT MÓ 125 παραμένει έτσι ένα scooter που δεν κάνει συμβιβασμούς: ηλεκτρικό, αθόρυβο, οικονομικό και ταυτόχρονα ευχάριστο στην οδήγηση, ένας πραγματικός «σύμμαχος» της αστικής καθημερινότητας, τώρα πιο προσιτό από ποτέ.