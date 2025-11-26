Η νέα γενιά τους εστιάζει σε νεανική εμφάνιση, καλύτερη ποιότητα, πιο αποδοτική τεχνολογία και βελτιωμένη ασφάλεια.

Η SEAT γιορτάζει τα 75 της χρόνια, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της, με την παρουσίαση των ανανεωμένων Ibiza και Arona. Θα έρθουν στην Ελλάδα το νέο έτος σε ελκυστικές τιμές αγοράς.

Δύο από τα πλέον αναγνωρίσιμα μοντέλα της αποκτούν εκσυγχρονισμένη σχεδίαση, ποιοτικότερο εσωτερικό και πιο αποδοτική γκάμα κινητήρων, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως θεμέλια της αστικής κινητικότητας.

Όπως τόνισε και ο Markus Haupt, «με την ανανέωση ενισχύουμε την αξία και την απήχησή τους, ενώ τα προετοιμάζουμε για το μέλλον και το νέο πρότυπο EU7». Η εξωτερική εμφάνιση και των δύο μοντέλων ακολουθεί πιο δυναμική, νεανική κατεύθυνση.

Η νέα εξαγωνική μάσκα και το επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος δημιουργούν μια πιο φαρδιά, πιο σπορ εικόνα, με τους νέους προβολείς Full LED να ενισχύουν την τεχνική υπογραφή και τη φωτεινότητα. Στο ίδιο πνεύμα, ο προφυλακτήρας φιλοξενεί καθαρές γραμμές και ενσωματωμένα στοιχεία σε μαύρο φινίρισμα, προσφέροντας πιο σαφή οπτική ταυτότητα.

Η πίσω όψη του Ibiza αποκτά φαρδύτερη οριζόντια γραμμή, ενώ οι σκούρες μεταλλικές επιγραφές δίνουν μοντέρνο τόνο και στα δύο μοντέλα. Οι εκδόσεις FR προσθέτουν διακριτικές σπορ λεπτομέρειες, όπως το λογότυπο στην κολόνα Β, ενώ η νέα σειρά ζαντών — από 15 έως 18 ίντσες — ενισχύει τόσο το στιλ όσο και την απόδοση. Η παλέτα χρωμάτων ανανεώνεται, με τις αποχρώσεις Liminal, Oniric και Hypnotic να προσθέτουν ζωντάνια, ενώ το Arona διαθέτει πλέον δύο επιλογές διχρωμίας οροφής.



Στο εσωτερικό, η αναβάθμιση είναι πιο εμφανής από ποτέ. Νέα ανάγλυφα υφάσματα, ποιοτικότερες υφές και πιο πλούσια επένδυση οροφής δημιουργούν αίσθηση μεγαλύτερης κομψότητας, χωρίς να θυσιάζεται η ευρυχωρία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι νέοι αεραγωγοί με χαρακτηριστικές φωτιζόμενες λεπτομέρειες και οι μεγαλύτερες οθόνες infotainment δίνουν πιο σύγχρονη εικόνα, ενώ η ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα και το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών ανεβάζουν την εργονομία. Στην έκδοση FR, τα καθίσματα τύπου bucket ανήκουν πλέον στον βασικό εξοπλισμό, προσθέτοντας πιο σπορ οδηγική αίσθηση.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη γκάμα κινητήρων. Τα νέα Ibiza και Arona εξοπλίζονται αποκλειστικά με αποδοτικούς TSI βενζινοκινητήρες, βελτιστοποιημένους για χαμηλότερη κατανάλωση και συμμόρφωση με το επερχόμενο πρότυπο EU7. Η γκάμα ξεκινά με τον 1.0 TSI, διαθέσιμο σε δύο βαθμίδες ισχύος, ενώ για πληρέστερες επιδόσεις τοποθετείται ο 1.5 TSI, ο οποίος αποδίδει ισορροπία μεταξύ ισχύος και οικονομίας.

Η SEAT επιβεβαιώνει επίσης την προσθήκη νέων ήπιων υβριδικών εκδόσεων 48V από το 2027 και μετά, που θα ενισχύσουν την αποδοτικότητα στην καθημερινή χρήση και θα μειώσουν περαιτέρω τις εκπομπές, χωρίς να αλλάζουν τον χαρακτήρα των μοντέλων. Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί κιβωτίων περιλαμβάνουν χειροκίνητες επιλογές αλλά και το αυτόματο DSG για πιο άνετη και γραμμική λειτουργία, ειδικά σε αστικές συνθήκες.



Σε επίπεδο εξοπλισμού, και τα δύο μοντέλα λαμβάνουν σημαντική αναβάθμιση στα συστήματα ασφάλειας. Προηγμένα βοηθήματα οδήγησης, όπως ενεργό cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, εντάσσονται στο ανανεωμένο πακέτο, διευρύνοντας την προστασία σε κάθε σενάριο. Παράλληλα, ο βασικός εξοπλισμός πλουτίζει με περισσότερα στοιχεία άνεσης και τεχνολογίας, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετες επιλογές.



Με περισσότερες από 6 εκατομμύρια πωλήσεις για το Ibiza από το 1984 και πάνω από 750.000 ταξινομήσεις για το Arona από το 2017, τα δύο μοντέλα συνεχίζουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμπορική πορεία της εταιρείας.

Η νέα γενιά τους εστιάζει σε νεανική εμφάνιση, καλύτερη ποιότητα, πιο αποδοτική τεχνολογία και βελτιωμένη ασφάλεια — στοιχεία που ενισχύουν τη θέση τους στις κατηγορίες τους και προσαρμόζουν τη SEAT στις απαιτήσεις της επόμενης δεκαετίας.