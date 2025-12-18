Τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, το όφελος ανέρχεται στα 1.500€.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. παρουσιάζει το νέο προωθητικό πρόγραμμα SEAT Days – «Black Friday Edition», προσφέροντας ιδιαίτερα ελκυστικά οφέλη για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων της μάρκας, με έκπτωση έως 1.500€.

Η Τεχνοκάρ Μ.Α.Ε.Ε. δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν τα δημοφιλή μοντέλα της SEAT σε νέες, δελεαστικές τιμές, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SEAT Days – “Black Friday Edition”. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικά οφέλη για ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα, με το μέγιστο όφελος να φτάνει έως και 1.500€, ενώ οι προσφορές αφορούν περιορισμένο αριθμό μοντέλων και ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Συγκεκριμένα, για τα SEAT Ibiza και SEAT Arona, το όφελος ανέρχεται στα 1.500€, με τις νέες τιμές να διαμορφώνονται στα 16.490€ για το Ibiza 1.0 MPI 80hp Business και 18.190€ για το Arona 1.0 TSI 95hp Style. Το SEAT Leon συνοδεύεται από όφελος 500€, με την έκδοση FR, 1.5 TSI 150hp και πλήρη εξοπλισμό, να διατίθεται στα 25.490€.

Η γκάμα της SEAT, που συνδυάζει μοντέρνα σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και ισχυρή σχέση αξίας-τιμής, καθιστά τα αυτοκίνητα της μάρκας μια ολοκληρωμένη λύση κινητικότητας για τις καθημερινές ανάγκες. Οι προσφορές του SEAT Days – “Black Friday Edition” ενισχύουν περαιτέρω τη δελεαστικότητα της απόκτησης ενός SEAT, προσφέροντας σημαντικά οφέλη και άμεση διαθεσιμότητα για τους πελάτες.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν συνδυασμό ποιότητας, τεχνολογίας και οικονομίας, επιτρέποντας την άμεση απόκτηση ενός μοντέρνου και πλήρως εξοπλισμένου SEAT σε προνομιακές τιμές. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επωφεληθούν πριν εξαντληθούν τα διαθέσιμα αυτοκίνητα.