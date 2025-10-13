Διασχίζοντας πανέμορφα τοπία της Αττικής και της Πελοποννήσου, τριάντα πληρώματα από διάφορες χώρες θα αναμετρηθούν σε μια πρωτόγνωρη διαδρομή.

Ο Πρέσβυς, κ. Paolo Cuculi, έδωσε την εκκίνηση – μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 1000 Miglia, Fulvio D’Alvia – της πρώτης διοργάνωσης του εμβληματικού αγώνα ιστορικών αυτοκινήτων 1000 Miglia Experience στην Ελλάδα.

Ο αγώνας ξεκίνησε στις 8 Οκτωβρίου στους πρόποδες της Ακρόπολης. Διασχίζοντας πανέμορφα τοπία της Αττικής και της Πελοποννήσου, τριάντα πληρώματα από διάφορες χώρες θα αναμετρηθούν σε μια πρωτόγνωρη διαδρομή.

Το 1000 Miglia γεννήθηκε στη Μπρέσια το 1927 ως ένας εξαντλητικός αγώνας ταχύτητας στους δρόμους της Ιταλίας και με τα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο δημοφιλής και απαιτητικούς αγώνες στον κόσμο. Το 1957 προσέλκυσε τους καλύτερους οδηγούς και τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ από το 1977 επέστρεψε ως αγώνας regularity, αναβιώνοντας τη θρυλική του αίγλη.

Σήμερα, το 1000 Miglia θεωρείται το απόλυτο event για λάτρεις των ιστορικών και premium αυτοκινήτων, με συμμετοχές από σπάνιες κλασικές καλλονές μέχρι σύγχρονα hypercars.