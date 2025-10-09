Το World Urban Car of the Year σημειώνει κορυφαία επίδοση στην ασφάλεια στην κατηγορία compact ηλεκτρικών οχημάτων.

Το BYD DOLPHIN SURF απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία ασφάλειας των πέντε αστέρων στον τελευταίο γύρο δοκιμών του ανεξάρτητου οργανισμού Euro NCAP. Το μοντέλο που κατέκτησε φέτος τον τίτλο World Urban Car of the Year και λανσαρίστηκε στην Ευρώπη την άνοιξη, σημείωσε την κορυφαία βαθμολογία με ισχυρές επιδόσεις και στις τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης, επιβεβαιώνοντας την ξεχωριστή θέση του στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών οχημάτων.

Η επίδοση του DOLPHIN SURF στην πιο αυστηρή ευρωπαϊκή αξιολόγηση καταδεικνύει ότι η ολοκληρωμένη τεχνολογική προσέγγιση της BYD εξασφαλίζει πως ακόμη και οι αγοραστές του πιο προσιτού μοντέλου της μάρκας στην Ευρώπη δεν χρειάζεται να κάνουν κανένα συμβιβασμό σε θέματα ασφάλειας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον οργανισμό Euro NCAP, η πεντάστερη διάκριση σημαίνει «εξαιρετική συνολική επίδοση στην προστασία από συγκρούσεις και άρτιος εξοπλισμός με την πιο σύγχρονη τεχνολογία αποφυγής ατυχημάτων».

Η επίσημη έκθεση αξιολόγησης καταγράφει καλά επίπεδα προστασίας στη δοκιμή πλευρικής πρόσκρουσης σε μπαριέρα, αλλά και στην πιο απαιτητική πλευρική πρόσκρουση σε στύλο. Το DOLPHIN SURF απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία σε αυτό το σκέλος της αξιολόγησης, και έλαβε πέντε αστέρια με βαθμολογία 82% για τη συνολική προστασία ενήλικων επιβατών. Ακόμη καλύτερα ήταν τα αποτελέσματα στην προστασία παιδιών, στην οποία η βαθμολογία ανήλθε σε 86%.

Στις άλλες δύο κατηγορίες της αξιολόγησης, που αφορούν τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου και τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας, το σύστημα αυτόνομης πέδησης έκτακτης ανάγκης (AEB) του DOLPHIN SURF επέδειξε καλή απόδοση όσον αφορά την αντίδρασή του προς τους ποδηλάτες και καλή απόκριση απέναντι στους αναβάτες μοτοσικλετών, εξασφαλίζοντας βαθμολογία 76% στην κατηγορία «Ευάλωτοι Χρήστες του Δρόμου». Στην τελευταία κατηγορία με την ονομασία Υποβοήθηση Ασφάλειας, το Euro NCAP απένειμε βαθμολογία 77%, σημειώνοντας ότι το AEB αντιδρά καλά προς άλλα οχήματα. Ο οργανισμός αναγνώρισε επίσης την αξία των τεχνολογιών παρακολούθησης οδηγού και του συστήματος υποβοήθησης απόκλισης από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η συνολική επίδοση των πέντε αστεριών είναι εξαιρετική στην κατηγορία των συμπαγών ηλεκτρικών οχημάτων, αφήνοντας το DOLPHIN SURF χωρίς αντίπαλο απέναντι στους άμεσους ανταγωνιστές του.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, δήλωσε: «Η BYD είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και οι 120.000 μηχανικοί του τμήματος R&D επιδιώκουν διαρκώς την καινοτομία για να προσφέρουν στους πελάτες καλύτερα προϊόντα. Το DOLPHIN SURF έχει ήδη αποδείξει πως αυτή η δέσμευση έχει ως αποτέλεσμα την προσφορά ενός προσιτού ηλεκτρικού οχήματος χωρίς συμβιβασμούς στην τεχνολογία ή τον εξοπλισμό. Σε ένα όχημα με συμπαγείς διαστάσεις, η κατάκτηση της βαθμολογίας των πέντε αστέρων από τον Euro NCAP είναι κάτι ιδιαίτερα απαιτητικό. Όμως, το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης δοκιμής δείχνει ότι με το DOLPPHIN SURF δεν υπάρχουν συμβιβασμοί ούτε στην ασφάλεια.

Το DOLPHIN SURF θα συνεχίσει να αλλάζει τα δεδομένα, καταρρίπτοντας τα εμπόδια στην υιοθέτηση οχημάτων νέας ενέργειας».

Η πεντάστερη διάκριση του DOLPHIN SURF είναι η όγδοη που αποσπά η BYD από την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά επιβατικών αυτοκινήτων το 2022. Την ίδια βαθμολογία έχουν λάβει και τα μοντέλα DOLPHIN, ATTO 3, SEAL, SEAL U, SEAL U DM-i, TANG και SEALION 7, με το τελευταίο να ισοφαρίζει την υψηλότερη βαθμολογία που έχει δοθεί ποτέ για την προστασία των παιδιών.