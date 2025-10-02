Τα οχήματα BYD είναι πλέον διαθέσιμα σε περισσότερες από 112 χώρες παγκοσμίως, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) σε αγορές όπως η Ιταλία, η Τουρκία, η Ισπανία και η Βραζιλία.

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο, ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2025, σημειώνοντας ρεκόρ επιδόσεων σε βασικούς δείκτες και ενισχύοντας περαιτέρω την ισχυρή της δυναμική στις παγκόσμιες αγορές.

Το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου 2025, η BYD πούλησε 2,49 εκατ. οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 27,4% σε ετήσια βάση. Οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές υπερδιπλασιάστηκαν, με πάνω από 550.000 επιβατικά αυτοκίνητα και pickup trucks να παραδίδονται τους πρώτους επτά μήνες - ήδη ξεπερνώντας τα επίπεδα ολόκληρου του 2024. Οι παραδόσεις εκτός Κίνας αναμένεται να φτάσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα μέχρι το τέλος του έτους.

Ηγετική θέση στην καινοτομία και την τεχνολογία

Η BYD συνέχισε να ηγείται στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), διατηρώντας τη θέση της ως «πρωταθλήτρια στο R&D» μεταξύ των κινεζικών εταιρειών “A-share”. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η BYD επένδυσε RMB 30,9 δισ. (€3,72 δισ.) στην Έρευνα & Ανάπτυξη, ανεβάζοντας τις συνολικές δαπάνες της σε πάνω από RMB 210 δισ. (€25,25 δισ.).

Η δέσμευση αυτή για καινοτομία επέτρεψε στην BYD να παρουσιάσει επαναστατικές τεχνολογίες, όπως το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης DiPilot, η Super e-Platform με αστραπιαία φόρτιση (flash charging) και το σύστημα in-car drone Lingyuan. Επιπλέον, η BYD έγινε η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο που προσφέρει πλήρη εγγύηση λειτουργίας για έξυπνα συστήματα στάθμευσης.

Σύμφωνα με τις έγκυρες κατατάξεις του Κέντρου Τεχνολογίας και Έρευνας Αυτοκινήτων της Κίνας, η BYD κατέχει την πρώτη θέση παγκοσμίως σε εγκεκριμένες πατέντες για τεχνολογίες οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), υβριδικών συστημάτων και αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, υπογραμμίζοντας την τεχνογνωσία και την ηγετική της θέση στην καινοτομία.

Ανθεκτικότητα και στρατηγική δύναμη

Η BYD συνεχίζει να επιδεικνύει ισχυρή ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη σε ένα δυναμικό παγκόσμιο περιβάλλον αυτοκινητοβιομηχανίας. Υποστηριζόμενη από ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, τεχνολογία αιχμής και συνεχώς διευρυνόμενη παγκόσμια παρουσία, η BYD βρίσκεται σε ισχυρή θέση να ανταποκριθεί στον μετασχηματισμό του κλάδου και να αξιοποιήσει στρατηγικές ευκαιρίες στην εξελισσόμενη αγορά οχημάτων νέας ενέργειας.