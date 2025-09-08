Η MG ανοίγει περαιτέρω τα φτερά της

Η MG προελαύνει επί ευρωπαϊκού εδάφους κάτι βέβαια που αποδεικνύουν οι πληθωρικές πωλήσεις της στη Γηραιά Ήπειρο καθώς και η καθολική αποδοχή που έχει το λογότυπό της σε ένα ευρύ κοινό.

Η MG, λοιπόν, δεν στρογγυλοκάθεται απλώς επάνω στις δάφνες της επιτυχίας της, αλλά πολύ περισσότερο ετοιμάζει ολομέτωπη επίθεση σε αρκετές σημαντικές κατηγορίες οχημάτων. Το επόμενο χρονικό διάστημα σκοπεύει να λανσάρει 13 νέα εξηλεκτρισμένα μοντέλα, επενδύοντας πάνω από 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και σε άλλες τεχνολογίες αιχμής που θα ανοίξουν νέους δρόμους στην αυτοκίνηση.

Η νέα πλούσια γκάμα της MG θα περιλαμβάνει σε διάστημα 24 μηνών από σήμερα, νέα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, εκδόσεις με extended range αλλά και plug-in υβριδικά, εξαπολύοντας βέλη προς όλες ανεξαιρέτως τις κατευθύνσεις.

Πρωτίστως αναμένουμε τη νέα γενιά του MG 4, η οποία θα βασίζεται στην πλατφόρμα MSP (Modular Scalable Platform), θα διαθέτει μεγαλύτερες διαστάσεις και ευρυχωρία σε σχέση με την απερχόμενη, καθώς επίσης και βελτιωμένη αεροδυναμική που υπόσχεται μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Το νέο MG 4 θα διατίθεται αρχικά σε δύο εκδόσεις, αμφότερες με κινητήρα 165 ίππων και μπαταρίες LFP. H βασική έκδοση φέρει μπαταρία 42,8 kWh και αυτονομία 437 km. Η κορυφαία όπως πληροφορηθήκαμε, θα υιοθετεί μπαταρία 53,9 kWh και θα διανύει 530 km με μια φόρτιση.

Σε επίπεδο ταχυφόρτισης τώρα, από το 30 μέχρι το 80% απαιτεί μόλις 20 λεπτά της ώρας, ενώ σύντομα θα προστεθεί και τρίτη έκδοση με μπαταρία ημιστερεάς τεχνολογίας.

Σημειώστε εδώ πως το νέο MG 4 ξεπέρασε τις 30.000 προπαραγγελίες στην Κίνα, οπότε φανταστείτε τι θα γίνει στη δική μας Ήπειρο...

Επίσης, εκτός από το νέο MG 4, ανάμεσα στα υπόλοιπα νέα προϊόντα της φίρμας που θα δούμε προσεχώς, σίγουρα την παράσταση θα κλέψει το νέο MG 2 του 2028, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αστικό όχημα για την κατηγορία B, που θα πρωταγωνιστήσει με όπλο του τη σχέση αξίας προς τιμή.