Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Auto - Moto

AUTO THESSALONIKI 2025: Πρεμιέρες, νέα μοντέλα και καινοτομίες στη μεγαλύτερη Έκθεση Αυτοκινήτου της Βόρειας Ελλάδας

AUTO THESSALONIKI 2025: Πρεμιέρες, νέα μοντέλα και καινοτομίες στη μεγαλύτερη Έκθεση Αυτοκινήτου της Βόρειας Ελλάδας
Από τις 6 έως τις 14/9 νέα μοντέλα πανελλαδικής πρεμιέρας.

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης! Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του αυτοκινήτου, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να φέρνει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, νέα μοντέλα και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Χρυσός Χορηγός της έκθεσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό δυναμικό συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μεταξύ των εκθετών περιλαμβάνονται brands όπως (κατά αλφαβητική σειρά): BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR. Παράλληλα, δυναμική συμμετοχή θα έχουν οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar καθώς επίσης ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Η γιορτή του αυτοκινήτου για πρώτη φορά στο επίκεντρο της 89ης ΔΕΘ!

AUTO THESSALONIKI 2025
6 – 14 Σεπτεμβρίου
Περίπτερο 13| Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη
Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00
Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00
Περισσότερες πληροφορίες: www.autothessaloniki.gr

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Έρχονται νέα Voucher για το επίδομα 100 ευρώ - Στα ATM σήμερα 80.000 εργαζόμενοι

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Νέα διαδικασία έξωσης χωρίς δικαστήριο από το 2026 - Έξι μήνες διορία για τους ενοικιαστές

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Η Ελλάδα έμαθε να ζει με υψηλό ΦΠΑ – Αποκαλυπτική έκθεση του ΔΝΤ για την «κληρονομιά» των Μνημονίων

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Ο πιο κρίσιμος μήνας για το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία Ανδρουλάκη

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Γιατί ο Δένδιας θεωρεί ότι δεν καλύφτηκε από την απάντηση Γεραπετρίτη σε Φιντάν

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Είναι το πρωινό το πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Μπορούν οι διαβητικοί να τρώνε αποξηραμένα φρούτα;

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Σχετικά Άρθρα

Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Διεκδικήσεις και προτάσεις

Κινητοποιήσεις της ΓΣΕΕ στη ΔΕΘ: Διεκδικήσεις και προτάσεις

Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση στη ΔΕΘ υπόσχεται, ενώ οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν

Πολιτική
Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Ανακοίνωση «έκπληξη» στη ΔΕΘ με νέα επιταγή ακρίβειας

Οικονομία
ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

ΔΕΘ: Στο άγνωστο, με βάρκα την ελπίδα η επόμενη μέρα

Παιχνίδια Εξουσίας

NETWORK

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

Μια διατροφή πλούσια σε κάλιο μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των καρδιαγγειακών νοσημάτων

healthstat.gr
ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ΠΚΜ: Τρία σημαντικά έργα στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα της Ημαθίας, την Αλεξάνδρεια, τη Βέροια και τη Νάουσα

ienergeia.gr
Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

Πώς η αισιοδοξία μπορεί να αλλάξει την υγεία και τη διάθεσή σας

healthstat.gr
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

Γιατί δεν πρέπει ποτέ να πατάτε τις κατσαρίδες

healthstat.gr
Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

Δήμος Γρεβενών: Ανοιχτή εκδήλωση για τη δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας πολιτών και επιχειρήσεων

ienergeia.gr
5 Ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

5 Ροφήματα που θωρακίζουν το μικροβίωμα του εντέρου σας

healthstat.gr
ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ΔΕΗ: Μειωμένα 10-25 % τα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

ienergeia.gr
Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

Solarplaza Summit Greece: PV & Storage – 20.11.2025

ienergeia.gr