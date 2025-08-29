Games
Η Geely Εκτοξεύει 11 Δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη

Η Geely Εκτοξεύει 11 Δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη
Η επιτυχημένη εκτόξευση αποτελεί σημαντικό επίτευγμα που δείχνει τη σημαντική πρόοδο για το GEESATCOM στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών Internet of Things (IoT) Χαμηλής Τροχιάς (LEO)

Δορυφόροι της τέταρτης τροχιακής ζώνης του «Geely Future Mobility Constellation», γνωστού και ως GEESATCOM, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με έναν πύραυλο που μετέφερε συνολικά 11 δορυφόρους, από θαλάσσια πλατφόρμα κοντά στο Ριζχάο, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας. Όλοι οι δορυφόροι εισήλθαν στις καθορισμένες τροχιές τους και λειτουργούν κανονικά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της αποστολής.

Το επίτευγμα αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο για το GEESATCOM στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών Internet of Things (IoT) Χαμηλής Τροχιάς (LEO) και ενισχύει το όραμα του Geely Holding Group για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας διαστήματος–γης, το οποίο θα μεταμορφώσει την εμπειρία μετακίνησης των χρηστών.

Το έργο GEESATCOM αναπτύσσεται και λειτουργεί αυτόνομα από τη Geespace, την εμπορική διαστημική θυγατρική του Geely Holding Group. Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τρεις τροχιακές εκτοξεύσεις τα έτη 2022 και 2024. Με τη νέα εκτόξευση, η Geespace διαθέτει πλέον 41 δορυφόρους σε τροχιά, διευρύνοντας σταθερά τις δυνατότητες παγκόσμιας κάλυψης. Η πρώτη φάση του προγράμματος στοχεύει στην εκτόξευση 72 δορυφόρων, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2025. Τους επόμενους δύο μήνες, η Geespace θα επιταχύνει την ανάπτυξη, φτάνοντας στους 64 λειτουργικούς δορυφόρους και εξασφαλίζοντας πλήρη παγκόσμια κάλυψη δορυφορικού IoT, με εξαίρεση μόνο τις πολικές περιοχές.

Οι δορυφορικές επικοινωνίες LEO μεταμορφώνουν ραγδαία στρατηγικούς τομείς όπως η διασυνδεδεμένη αυτοκίνηση, η αστική εναέρια κινητικότητα, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, οι θαλάσσιες μεταφορές και οι ενεργειακές υποδομές. Το GEESATCOM πρωτοπορεί σε ολοκληρωμένες εφαρμογές πολλαπλών τομέων, συνδέοντας οχήματα, χαμηλού ύψους αεροσκάφη, μηχανήματα κατασκευών και θαλάσσια σκάφη με δορυφορικά δίκτυα.

Έτσι δημιουργείται μια «πάντα συνδεδεμένη» παγκόσμια βάση δορυφορικού IoT, η οποία προσφέρει αξιόπιστες και ευρείας κάλυψης υπηρεσίες επικοινωνίας σε χρήστες σε όλο τον κόσμο.
Μέσω του GEESATCOM, η Geespace έχει δημιουργήσει συνεργασίες με τηλεπικοινωνιακούς παρόχους σε περισσότερες από 20 χώρες της Μέσης Ανατολής, της Νοτιοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Οι εμπορικές δοκιμές κατέγραψαν εντυπωσιακά αποτελέσματα, με ποσοστό επιτυχίας 99,15% και διαθεσιμότητα δικτύου άνω του 99,97%, ενισχύοντας την αξιοπιστία της εταιρείας στις διεθνείς αγορές και την επιχειρησιακή της τεχνογνωσία.

Ως ακρογωνιαίος λίθος του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας γης–διαστήματος της Geely Holding, η Geespace αξιοποιεί την τεχνολογία δορυφορικών επικοινωνιών IoT και ακριβούς γεωεντοπισμού, για να ενισχύσει την αυτοματοποίηση και τη συνδεσιμότητα των οχημάτων. Η δορυφορική αυτή υποδομή παρέχει σημαντική υποστήριξη δεδομένων για προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και πλατφόρμες διασυνδεδεμένων οχημάτων, βελτιώνοντας σημαντικά την ασφάλεια και την ευκολία των μετακινήσεων.

Με την ώθηση του μετασχηματισμού της έξυπνης ηλεκτροκίνησης, η Geely Holding συνεχίζει να προωθεί το έργο GEESATCOM, ενισχύοντας την υποδομή για την έξυπνη κινητικότητα και δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα κινητικότητας γης–διαστήματος. Η εταιρεία αναπτύσσει ενεργά τις παραγωγικές ικανότητες νέας γενιάς, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που ξεπερνούν διαρκώς τις προσδοκίες των χρηστών, τοποθετώντας τον όμιλο στην πρωτοπορία της πράσινης επανάστασης στην έξυπνη κινητικότητα.

{https://www.youtube.com/shorts/7X1r8gdW8OM}

