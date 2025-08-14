Νέο BYD ΑΤΤΟ 3 2025: Τοbestsellerανανεώνεται στα σημεία

Με επιπλέον εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας - Αλλαγές στη σχεδίαση των ζαντών και στο φινίρισμα του πλαισίων των παραθύρων και στηδιακόσμηση D-pillar.

Το bestseller ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας CSUV στην Ελλάδα το 2024 και το 2025, το ATTO 3, ανανεώνεται στα σημεία. Με σημαντικές αναβαθμίσεις στην τεχνολογία και επιλεκτικές στη σχεδίαση, το νέο ATTO 3 φιλοδοξεί να διατηρήσει τα σκήπτρα στις πωλήσεις στην κατηγορία του προσφέροντας στο κοινό ένα πλήρες πακέτο, που καλύπτει ποικίλες ανάγκες.

Το ATTO 3 με 729 ταξινομήσεις το 2024, σε μόλις 9 μήνες που ήταν στην αγορά, ξεχώρισε του ανταγωνισμού στην Ελλάδα. Το μερίδιό του στην κατηγορία των "C SUV Segment" ήταν 47,8%, ενώ ανακηρύχθηκε και ως το bestsellerμοντέλο της BYDγια τη χρονιά που πέρασε. Η επιτυχία του συνεχίζεται και το διάστημα Ιανουάριος – Μάϊος 2025, με την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κατηγορία του, με μερίδιο 33,6%!

Τα στοιχεία που έκαναν το ATTO 3 τόσο δημοφιλές είναι η σύγχρονη αισθητική, η αποδοτικότητα ως προϊόν της πρωτοποριακής τεχνολογίας, το ευρύχωρο εσωτερικό, ο πλήρης εξοπλισμός, η κορυφαία συνδεσιμότητα και η ασφάλεια 5 αστέρων στην αξιολόγηση του EuroNCAP. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται και ενισχύονται στο νέο μοντέλο, που είναι άμεσα διαθέσιμο στη χώρα μας.

Εξωτερικά έχουν διατηρηθεί οι αναλογίες, με τη σχεδιαστική γλώσσα "DragonFace" να κάνει το αυτοκίνητο να ξεχωρίζει, ακόμα και το βράδυ όταν η φωτιζόμενη μπάρα που ενώνει τα εμπρός φωτιστικά σώματα ενεργοποιείται. Με μήκος 4.455 χλστ. και πλάτος 1.875 χλστ., το ATTO 3 διαθέτει μεταξόνιο 2.720 χλστ.

Αλλαγές έχουν γίνει στο πλαίσιο των παραθύρων, που είναι πλέον σε μαύρο χρώμα, ενώ η επένδυση της κολώνας “D” έχει αντικατασταθεί από μία επίσης μαύρη, πλαστική επιφάνεια. Από τη θύρα του χώρου αποσκευών έχει αφαιρεθεί η επιγραφή «BuildYourDreams», ακολουθώντας τη νέα ταυτότητα που θέλει να δώσει η εταιρεία σε όλα τα μοντέλα της, ενώ τα πίσω παράθυρα είναι φιμέ.

Νέας σχεδίασης είναι οι κομψές ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών (στάνταρ εξοπλισμός). Οι 8 ακτίνες τονίζουν τον premiumχαρακτήρα του αυτοκινήτου και ταιριάζουν απόλυτα με τις υπόλοιπες σχεδιαστικές αλλαγές στο αμάξωμα.

Στο εσωτερικό έχει διατηρηθεί η σχεδίαση που έχει κάνει το νέο ATTO 3 τόσο ξεχωριστό, ενώ πλέον είναι διαθέσιμες οι επενδύσεις ταμπλό, καθισμάτων, θυρών σε μαύρο χρώμα. Η ευρύχωρη καμπίνα μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες, χάρη και στο επίπεδο δάπεδο που εξασφαλίζει η e-platform 3.0. Τα πίσω καθίσματα είναι διαιρούμενα σε αναλογία 60:40, αυξάνοντας τη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών από τα 440 στα 1.338 λίτρα με την πλήρη αναδίπλωσή τους, ενώ τα εμπρός ρυθμίζονται ηλεκτρικά και είναι θερμαινόμενα. Νέα στοιχεία είναι το στάνταρ θερμαινόμενο τιμόνι, ενώ στην έκδοση Designτα εμπρός καθίσματα είναι και αεριζόμενα αυξάνοντας το επίπεδο άνεσης του θερμούς μήνες.

Αλλαγές έχουν γίνει και σε μηχανολογικό επίπεδο, με αυτές που ξεχωρίζουν να αφορούν τη νέα ρύθμιση της ανάρτησης ώστε το αυτοκίνητο να παρουσιάζεται πιο οδηγοκεντρικό, τη δυνατότητα πιο γρήγορης φόρτισης 110 kWσε συνεχές ρεύμα (DC), το πιο αποδοτικό σύστημα θέρμανσης, καθώς και τη μπαταρία 12V τεχνολογίαςLFPγια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία – ενώ παράλληλα είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Δύο εκδόσεις με πλήρη εξοπλισμό

Το νέο ATTO 3 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα στις εκδόσεις Comfortκαι Design. Και οι δύο διακρίνονται για τον πλήρη εξοπλισμό, που εξασφαλίζει άνετες μετακινήσεις αλλά και κορυφαία ασφάλεια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η βασική έκδοση Comfortεπιδεικνύει στοιχεία εξοπλισμού που συναντάμε ως έξτρα ακόμα και σε ακριβότερα μοντέλα του ανταγωνισμού. Ενδεικτικά την πανοραμική ηλιοροφή, την αντλία θερμότητας, το σύστημα καμερών 360μοιρών, την ηλεκτρική ρύθμιση των εμπρός καθισμάτων, τις veganεπενδύσεις στο εσωτερικόκαι την πρόσβαση μέσω smartphoneNFC.

Στην έκδοση Designο κάτοχος επωφελείται επιπλέον του ηλεκτρικού ανοίγματος του χώρου αποσκευών, της μεγαλύτερης οθόνης infotainmentτων 15,6 ιντσών και των αεριζόμενων εμπρός καθισμάτων.

Η τιμή του νέου ATTO3 Comfort είναι 30.990 €, ενώ της έκδοσης Design είναι 32.990 € (οι τιμές περιλαμβάνουντην κρατική επιδότηση και το “ELECTRICBONUS”).

Στον στάνταρ εξοπλισμό της έκδοση Comfort, επιπλέον του πλήρους πακέτουπερισσοτέρων από 20 βοηθημάτων οδήγησης,ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται:

• Ζάντες αλουμινίου νέας σχεδίασης 18”

• Επενδύσεις καθισμάτων από Vegan δέρμα

• Εμπρός καθίσματα ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά και θερμαινόμενα

• Πολυλειτουργικό, δερμάτινο και θερμαινόμενο τιμόνι

• Πανοραμική ηλιοροφή με ηλεκτρικόσκιάδιο

• Οθόνη αφής infotainment 12.8" ηλεκτρικά περιστρεφόμενη- 8 ηχεία

• Ασύρματη φόρτιση Smartphone 15W

• Σύστημα πλοήγησης

• Κάμερα 360 μοιρών

• Αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός &πίσω

• Αισθητήρας βροχής

• Keyless entry & keyless start

• Αντλία θερμότητας

• Πρόσβαση μέσω smartphone NFC

• Ψηφιακός βοηθός με φωνητική αναγνώριση - "Hi, BYD"

• Λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L)

Η έκδοση Design περιλαμβάνει επιπλέον:



• Αεριζόμενα καθίσματα οδηγού/συνοδηγού

• Οθόνη αφής infotainment 15.6" ηλεκτρικά περιστρεφόμενη - 8 ηχεία

• Ηλεκτρική λειτουργία θύρας χώρου αποσκευών

Τονέο ATTO32025 διατίθεταισε χρώμα Surfing Blue (χωρίς έξτρα χρέωση), ενώυπάρχουν τρεις επιπλέον επιλογές χρωμάτων–Climbing Grey, Skiing Whiteκαιτο νέο Cosmos Black.

Όλα τα μοντέλα BYD συνοδεύονται στάνταρ με πλήρη εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.