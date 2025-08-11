Νέο Bigster: Η ναυαρχίδα της Dacia είναι εδώ

Στο εσωτερικό του νέου Bigster, οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βάση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά: χώροι, εργονομία και άνεση.

Η Dacia μπαίνει στην κατηγορία των C-SUV με το Bigster. Το επιβλητικό παρουσιαστικό του νέου Bigster και η εικόνα στιβαρότητας, ενισχύονται ακόμα περισσότερο από το συμπαγές, κατακόρυφο εμπρός μέρος που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέρνα SUV. Το μπροστινό μέρος είναι επίσης συμβατό με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της Dacia, με μια φαρδιά, γυαλιστερή μαύρη γρίλια και το εμβληματικό σήμα «Dacia link» στο κέντρο της. Το σμιλευμένο σχήμα του οριζόντιου καπό έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει στον οδηγό ανεμπόδιστη ορατότητα του δρόμου μπροστά.

Στιβαρό, "cool" και φιλικό με το περιβάλλον (eco-smart)

Η μπροστινή και πίσω ποδιά, είναι βαμμένες από την κατασκευή τους, λύση που τις κάνει ακόμα πιο ανθεκτικές. Τα προστατευτικά που καλύπτουν περιφερειακά το αμάξωμα – στα πλαϊνά, τους θόλους των τροχών και το κάτω μέρος των προφυλακτήρων – είναι κατασκευασμένα από ένα υλικό που ονομάζεται Starkle®. Η Dacia χρησιμοποιεί αυτό το υλικό επιχειρώντας μια πιο βιώσιμη προσέγγιση. Εξελιγμένο από τους μηχανικούς της μάρκας και αποτελούμενο από ανακυκλωμένα υλικά, το Starkle® χρησιμοποιείται σε μη επεξεργασμένη (άβαφη) μορφή.

Στο εσωτερικό του νέου Bigster, οι σχεδιαστές έδωσαν μεγάλη βάση στα ουσιώδη χαρακτηριστικά: χώροι, εργονομία και άνεση. Το, ψηλά τοποθετημένο, κάθετο ταμπλό αυξάνει το διαθέσιμο χώρο για τους εμπρός επιβάτες.

Οι πληροφορίες οδήγησης συγκεντρώνονται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων 10’’, ενώ οι πληροφορίες που σχετίζονται με το σύστημα πολυμέσων, εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη αφής των 10,1''.

Η υπογραφή του γνωστού «Υ» της Dacia τονίζει την αισθητική σύνδεση του εσωτερικού με την εξωτερική σχεδίαση του νέου Bigster:

Εσωτερικά, στους αεραγωγούς σχήματος Y και στην επένδυση των χειρολαβών στις πόρτες.

Εξωτερικά, η φωτιστική υπογραφή σχήματος Y στα μπροστινά και στα LED πίσω φωτιστικά σώματα.

Το νέο Bigster είναι ένα από τα πιο ευρύχωρα αυτοκίνητα στην κατηγορία των C-SUV, ικανοποιώντας έτσι μία θεμελιώδη απαίτηση των πελατών στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Το εσωτερικό ύψος είναι κορυφαίο στην κατηγορία του, τόσο για τους εμπρός όσο και τους πίσω επιβάτες, εξασφαλίζοντάς τους μία μοναδική αίσθηση ευρυχωρίας. Οι επιβάτες στο πίσω κάθισμα έχουν στη διάθεσή τους το μεγαλύτερο χώρο για τα γόνατά τους στην κατηγορία, ώστε να απολαμβάνουν ένα εξαιρετικό επίπεδο άνεσης στο ταξίδι τους.

Το νέο Bigster προσφέρει επίσης και το κορυφαίο σε διαστάσεις και χωρητικότητα πορτμπαγκάζ, με μέγεθος που φτάνει τα 702 λίτρα VDA, κάτω από την πίσω εταζέρα. Το μήκος και το ύψος του χώρου αποσκευών θέτουν νέα πρότυπα στην αγορά των C-SUV.

Το ασύμμετρα (40/20/40) αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να μεταφέρει αντικείμενα μεγάλου μήκους, χωρίς να θυσιάζει στο ελάχιστο την άνεση των επιβατών. Όταν πίσω κάθονται μόνο δύο επιβάτες, η άνεση μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο, με την αναδίπλωση του κεντρικού τμήματος της πλάτης του καθίσματος, το οποίο στη συνέχεια σχηματίζει ένα υποβραχιόνιο που περιλαμβάνει δύο ποτηροθήκες και μια θήκη για κινητό τηλέφωνο. Με τις πλάτες διπλωμένες, το Bigster προσφέρει ένα εντελώς επίπεδο δάπεδο, με μέγιστο μήκος φόρτωσης που φτάνει μέχρι τα 2,7 μέτρα.

Η λειτουργία "Easy Fold" διευκολύνει στην αναδίπλωση των καθισμάτων από το χώρο του πορτμπαγκάζ, με τη χρήση δύο μοχλών δεξιά και αριστερά.

Το νέο Bigster διαθέτει επίσης και το σύστημα YouClip, που περιλαμβάνει μία πληθώρα από χρήσιμα αξεσουάρ. Ένα απλό και έξυπνο σύστημα για την στερέωση μιας μεγάλης γκάμας αξεσουάρ σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών, με πρακτικό και σίγουρο τρόπο.

Εξοπλισμός

Η πρόσβαση στο Bigster γίνεται εύκολη χάρη στο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί και την ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών. Διαθέσιμη ως στάνταρ στην έκδοση Journey και προαιρετική στην Extreme, μπορεί να ενεργοποιηθεί με τρεις τρόπους: μέσω του κουμπιού στο πορτμπαγκάζ δίπλα στο φως της πινακίδας κυκλοφορίας, του διακόπτη στο ταμπλό ή του κλειδιού.

Όλα τα μοντέλα Bigster διαθέτουν στάνταρ κεντρική οθόνη αφής 10,1".

Οι εκδόσεις Extreme και Journey διαθέτουν το σύστημα πολυμέσων Media Nav Live, το οποίο προσφέρει συνδεδεμένη πλοήγηση με πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και ενημερώσεις χαρτών για οκτώ χρόνια. Το Media Nav Live συνοδεύεται από το ηχοσύστημα Arkamys 3D Sound System, με έξι ηχεία.

Tο νέο Bigster διαθέτει στάνταρ ψηφιακό πίνακα οργάνων 7" (στις εκδόσεις Essential και Expression) ή 10" (στις εκδόσεις Extreme και Journey). Η προσαρμοζόμενη έγχρωμη οθόνη επιτρέπει στους οδηγούς να επιλέγουν τις πληροφορίες που τους είναι πιο χρήσιμες.

Οι επιβάτες του Bigster θα εκτιμήσουν επίσης τον διζωνικό κλιματισμό με αεραγωγούς για τους πίσω επιβάτες, την πανοραμική ηλιοροφή, τον ασύρματο φορτιστή smartphone και πολλά ακόμη. Ο εξοπλισμός αυτός διατίθεται είτε ως προαιρετικός είτε ως στάνταρ, ανάλογα με την έκδοση.

Στην έκδοση Journey, το Bigster διαθέτει στάνταρ ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού ως προς το ύψος και την κλίση, καθώς και χειροκίνητη υποστήριξη οσφυϊκής περιοχής.

Οι εκδόσεις Bigster Journey και Extreme περιλαμβάνουν επίσης Adaptive Cruise Control (ACC) ως στάνταρ στον υβριδικό κινητήρα, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των ιδιωτών όσο και των επαγγελματιών που πραγματοποιούν μεγάλα ταξίδια.

Το Bigster είναι πλήρως συμμορφωμένο ως προς το πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας GSR II, προσφέροντας μια σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) ως στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις: Σύστημα προηγμένης πέδησης έκτακτης ανάγκης (αστικό/περιαστικό, με ανίχνευση οχημάτων, πεζών, ποδηλατών και μοτοσικλετιστών), αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας με ειδοποίηση ορίου ταχύτητας, υποβοήθηση στάθμευσης πίσω, σήμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση κόπωσης οδηγού, σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης eCall

Η Dacia διαθέτει την έξυπνη λειτουργία My Safety. Αυτή επιτρέπει στον οδηγό να ενεργοποιεί αμέσως την προσαρμοσμένη λειτουργία συγκεκριμένων ADAS κατά την εκκίνηση του οχήματος, ώστε να μην χρειάζεται να τα ρυθμίζει κάθε φορά από την αρχή.