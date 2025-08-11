Η Zeekr ξεκινά συνεργασία με την GEO Mobility Hellas για το λανσάρισμα των ηλεκτρικών της μοντέλων στην Ελλάδα

H Zeekr εγκαινιάζει την παρουσία της στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, καθώς η μάρκα συνεχίζει τη στρατηγική της ανάπτυξη στην Ευρώπη.

Η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας Zeekr, φέρνει τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα. Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό μεσαίο SUV Zeekr 7X, το shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο.

H Zeekr, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πελάτες της θα λαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης, θα συνεργαστεί με την GEO Mobility Hellas – έναν εισαγωγέα με αποδεδειγμένα επιτυχημένο ιστορικό στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων σε διάφορες αγορές. Η συνεργασία θα αφορά την προσφορά όλης της γκάμας ηλεκτρικών μοντέλων της Zeekr στις εκθέσεις σε όλη τη χώρα, εξασφαλίζοντας μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες, από δοκιμαστικές διαδρομές και διαμορφώσεις έως την παραγγελία, την παράδοση και το service. To πρώτο experience store θα βρίσκεται στο Μαρούσι, στην Αθήνα.

Το λανσάρισμα στην Ελλάδα αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό ορόσημο στη στρατηγική της Zeekr για την Ευρώπη, μετά την επιτυχημένη εδραίωση της μάρκας στη Σουηδία, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τη Δανία και το Βέλγιο. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της Zeekr στη νότια Ευρώπη και η άφιξη των ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας στη χώρα θα συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, σε μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024.

Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV - μια σημαντική μέτρηση για την αξιολόγηση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητας φόρτισης.

Ran Danai CEO GEO Mobility Hellas & Lothar Schupet Acting CEO Zeekr Europe

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zeekr Europe, Lothar Schupet, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη μάρκα μας στην Ελλάδα, μαζί με τους συνεργάτες μας, την GEO Mobility Hellas. Αυτό θα είναι το ντεμπούτο μας στη νότια Ευρώπη και είμαι υπερήφανος που, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορούμε μαζί να συμβάλουμε στην μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα».

«Στην GEO Mobility Hellas, οι ισχυρές συνεργασίες και το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της φιλοσοφίας μας. Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη Zeekr και τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα και προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη σχέση. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξηλεκτρίσουμε την αγορά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers της μάρκας», δήλωσε ο Ran Danai, Διευθύνων Σύμβουλος της GEO Mobility Hellas.