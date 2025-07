Η δυναμική πρεμιέρα της Geely στην Ελλάδα με το Geely ΕΧ5

Εντυπωσιακή πρώτη επίσημη παρουσίαση της μάρκας από την GEO Mobility Hellas.

Με μία διήμερη εκδήλωση γεμάτη τεχνολογία, καινοτομία και μοναδικές εμπειρίες, η GEO Mobility Hellas πραγματοποίησε στις 24 & 25 Ιουνίου την πρώτη επίσημη παρουσίαση της Geely στην ελληνική αγορά, συστήνοντας ταυτόχρονα το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο Domus στη Γλυφάδα, σηματοδοτώντας τη δυναμική είσοδο της Geely στην Ελλάδα.

Η Geely Auto, με ισχυρή παγκόσμια παρουσία στην αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και σε άλλους κλάδους υψηλής τεχνολογίας όπως των αερομεταφορών και του διαστήματος, επιβεβαιώνει διαρκώς το όραμά της για τεχνολογική πρόοδο και καινοτομία. Με την ικανοποίηση των πελατών στο επίκεντρο κάθε της πρωτοβουλίας και με σταθερή προσήλωση στο μέλλον, η Geely Auto εφαρμόζει μια συνεπή και δυναμική στρατηγική ανάπτυξης, που την έχει καθιερώσει πλέον στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι προσκεκλημένοι –ανάμεσα τους δημοσιογράφοι αλλά και πελάτες, είχαν την δυνατότητα, όχι μόνο να γνωρίσουν από κοντά το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely EX5, αλλά και να το οδηγήσουν, μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο test drive στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε μια διαδρομή που ανέδειξε την άνεση και την τεχνολογική αρτιότητα του Geely EX5, το κοινό είχε την ευκαιρία να βιώσει την αίσθηση μιας οδηγικής εμπειρίας από το «μέλλον».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της GΕΟ Mobility Hellas παρουσίασαν το τοπίο της αγοράς, τις τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, το όραμα της Geely αλλά και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Geely EX5. Όπως χαρακτηριστικά ανέφεραν: «Στην Geely πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν να βλέπουν περισσότερα, να νιώθουν περισσότερα, να εξερευνούν περισσότερα και να απολαμβάνουν τη ζωή στο έπακρο. Συνδυάζοντας αξία, ποιότητα, ασφάλεια, τεχνολογία και σχεδιασμό, αναβαθμίζουμε την εμπειρία κινητικότητας και διασφαλίζουμε ότι η premium κινητικότητα είναι προσβάσιμη σε όλους».

Παράλληλα, παρουσιάστηκαν οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα μοναδικά στοιχεία εξοπλισμού που καθιστούν το Geely EX5 ξεχωριστό στην κατηγορία του. Πρόκειται για ένα προηγμένο, “Next Generation SUV” της κατηγορίας C, σχεδιασμένο να προσφέρει κορυφαία ασφάλεια 5 αστέρων, μεγάλη άνεση και upper-class αίσθηση, καθώς και συναρπαστικές τεχνολογίες από το μέλλον. Βασισμένο στην προηγμένη πλατφόρμα GEA (Global Intelligent New Energy Vehicle Architecture), το Geely EX5 εξοπλίζεται με μπαταρία Short Blade LFP, που προσφέρει διάρκεια ζωής έως και 1.000.000 χιλιόμετρα, θέτοντας νέα πρότυπα αντοχής και αποδοτικότητας στην ηλεκτροκίνηση. Με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2, σύστημα οπτικών ενδείξεων Head Up Display, αεριζόμενα καθίσματα και 6 λειτουργίες μασάζ, εξελιγμένο ηχοσύστημα Flyme Premium Sound 16 ηχείων απόδοσης 1.000W και εσωτερικούς χώρους μεγαλύτερης κατηγορίας, η Geely φέρνει το μέλλον της αυτοκίνησης στην Ελλάδα.

Με τα ειδικά προγράμματα που σχεδίασε η Geo Mobility Hellas για το Geely EX5, η τιμή διάθεσης του διαμορφώθηκε σε €29.990, και αποτελεί την ιδανικότερη ίσως πρόταση στην ελληνική αγορά.

Ο Θανάσης Κονιστής, Γενικός Διευθυντής της GEO Mobility Hellas, του επίσημου εισαγωγέα της Geely στην Ελλάδα, δήλωσε «Η είσοδος της Geely στην ελληνική αγορά σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στην αυτοκίνηση. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους Έλληνες οδηγούς μια ξεχωριστή εμπειρία μετακίνησης, χτισμένη στην ποιότητα, την προσιτή πολυτέλεια και την βιωσιμότητα, χωρίς συμβιβασμούς. Το πρώτο μοντέλο που φέρνουμε στην Ελλάδα, το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5, δίνει το στίγμα του οράματος της Geely για τη Ελληνική αγορά.»

Το ευρύ κοινό μπορεί να γνωρίσει, να οδηγήσει και να παραγγείλει το Geely EX5 στο ειδικά διαμορφωμένο Pop-up Store της Geely στο Εμπορικό Kέντρο “Golden Hall” στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο του λανσαρίσματος του νέου Geely EX5, η GEO Mobility Hellas προσφέρει στους πελάτες που θα αποκτήσουν ένα από τα 100 πρώτα Geely EX5 -άμεσα διαθέσιμα και ετοιμοπαράδοτα- τα ειδικά προνομιακά προγράμματα απόκτησης FREEDOM 100.

Συνοπτικά, προσφέρονται 3 εναλλακτικές επιλογές ειδικών προνομίων, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

? FREEDOM Bonus: Απόκτηση του Geely EX5 με άμεσο οικονομικό όφελος €2.000. Σε συνδυασμό με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» (βάσει πρόσφατων επίσημων ανακοινώσεων) η τιμή του Geely EX5 Pro διαμορφώνεται σε €29.990

? FREEDOM Value: Όφελος από ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που περιλαμβάνει:

6 χρόνια δωρεάν service

1 χρόνο δωρεάν φόρτιση (αφορά το 30% της ετήσιας χρήσης για 15.000 χλμ - βάσει έρευνας του προφίλ των χρηστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων για δημόσια φόρτιση)

Εγγύηση μπαταρίας για 200.000 χλμ (αντί για 150.000 χλμ της βασικής εγγύησης)

6 χρόνια δωρεάν πλήρης πρόσβαση στην εφαρμογή Geely App (αντί 2 ετών της βασικής δωρεάν χρήσης)

? FREEDOM Finance: Απόκτηση με ευνοϊκή χρηματοδότηση, επιλέγοντας ένα από τα ακόλουθα προγράμματα (το ύψος της μηνιαίας δόσης αφορά την έκδοση Geely EX5 Pro):