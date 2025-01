BYD: Η «κυρία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων» αναγορεύτηκε ως πρόσωπο της χρονιάς!

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος αναγνωρίστηκε για την «εξαιρετική δουλειά, το όραμα και την καθοδήγησή της».

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li, αναδείχθηκε ως World Car Person of the Year για το 2025, έπειτα από την ψήφο διακεκριμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο. Αυτή η διάκριση αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο της BYD στον τομέα των οχημάτων Νέας Ενέργειας υπό την ηγεσία της κατά το 2024.

Το βραβείο World Car Person of the Year απονέμεται σε άτομα που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αυτοκινητοβιομηχανία το προηγούμενο έτος. Οι υποψήφιοι επιλέγονται από μια επιτροπή, και στη συνέχεια οι 96 κριτές του θεσμού από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ψηφίζουν για τον νικητή. Προηγούμενοι νικητές περιλαμβάνουν τον θρυλικό σχεδιαστή της F1, Adrian Newey, και τον πρόεδρο της Toyota, Akio Toyoda.

Αυτή η διάκριση αποτελεί ιστορική στιγμή, καθώς η Stella Li είναι η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει το βραβείο World Car Person of the Year, ενώ η BYD γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής από την Κίνα που κατακτά World Car Award. Το βραβείο έρχεται μετά από μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία. Μετά την εντυπωσιακή αύξηση των πωλήσεων στην Κίνα, τα οχήματα Νέας Ενέργειας της BYD έχουν πλέον σημαντική παρουσία σε αγορές όπως η Βραζιλία και το Μεξικό. Οι πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν στην Ευρώπη, συμβάλλοντας σε σημαντικά παραγωγικά ορόσημα.

Τον Νοέμβριο του 2024, η BYD γιόρτασε την παραγωγή του 10.000.000ού οχήματος Νέας Ενέργειας — ένα μοναδικό επίτευγμα στον κλάδο. Η εταιρεία απασχολεί πλέον πάνω από 900.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότεροι από 110.000 εργάζονται στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη έχουν επιτρέψει στην BYD να παρουσιάσει πρωτοποριακές λύσεις στην παγκόσμια αγορά. Μεταξύ αυτών είναι ο ταχύτερος ηλεκτροκινητήρας μαζικής παραγωγής παγκοσμίως (23.000 rpm), ο οποίος εξοπλίζει το νέο SEALION 7, καθώς και τα Super Hybrid DM-i (Dual Mode Intelligent) οχήματα, που παρέχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα για όσους δεν είναι έτοιμοι να επιλέξουν πλήρως ηλεκτρικά οχήματα.

Οι κριτές του θεσμού World Car of the Year αναγνωρίζουν την πρόοδο της BYD το 2024

Η BYD συνεχίζει να υιοθετεί μια ολιστική στρατηγική που καλύπτει όχι μόνο τη χρήση ενέργειας μέσω των μεταφορών, αλλά και τη συλλογή και αποθήκευση “καθαρής” ενέργειας. Τα προϊόντα και οι τεχνολογίες της διαμορφώνουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, συνεχίζοντας την εξέλιξη που ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια, όταν η εταιρεία ιδρύθηκε ως κατασκευαστής μπαταριών στη Σενζέν της Κίνας.

Αναφερόμενη στη βράβευσή της, η Stella Li δήλωσε: “Είναι μεγάλη τιμή να λαμβάνω αυτό το υψηλού κύρους βραβείο. Αποτελεί το αποτέλεσμα της αφοσίωσης των 110.000 μηχανικών μας στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, οι οποίοι συνεχίζουν να καινοτομούν με τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στα ηλεκτρικά οχήματα και την τεχνολογία Super Hybrid DM-i. Είμαι περήφανη που συμβάλλουμε στο να καταστήσουμε αυτές τις βιώσιμες τεχνολογίες προσιτές σε περισσότερους καταναλωτές παγκοσμίως.”

Ο Jens Meiners, Επίτιμος Πρόεδρος των World Car Awards, δήλωσε: “Η Stella Li εντυπωσίασε την επιτροπή των World Car Awards με τη σημαντική συμβολή της στην παγκόσμια ανάπτυξη της BYD. Υπό την ηγεσία της, η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο παίκτη της αυτοκινητοβιομηχανίας σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η επιρροή της δεν περιορίζεται μόνο στην BYD αλλά επεκτείνεται σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία.”

Το βραβείο World Car Person of the Year αποτελεί μέρος του θεσμού The Road to the World Car Awards, ο οποίος περιλαμβάνει εκτενείς δοκιμές και ψηφοφορίες. Στην 21η διοργάνωσή τους, τα World Car Awards θα κορυφωθούν με μια λαμπρή τελετή στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Νέας Υόρκης τον Απρίλιο. Εκτός από τη διάκριση της Stella Li, η επιτροπή αναγνώρισε επίσης το μοντέλο Seagull/Dolphin Mini της BYD, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους φιναλίστ για τον τίτλο World Urban Car of the Year.