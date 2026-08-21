Οι δύο «ερυθρόλευκοι» πρωταγωνιστές μπροστά στον φακό για τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού, σε ένα ξεχωριστό backstage video από τη Superbet.

Η νέα αγωνιστική περίοδος πλησιάζει και ο Ολυμπιακός μπαίνει σε αυτή με ανανεωμένη εμφάνιση και δύο από τα μεγαλύτερα αστέρια του σε... διαφορετικό ρόλο.

Οι Εβάν Φουρνιέ και Νίκολα Μιλουτίνοφ αφήνουν για λίγο το παρκέ και περνούν μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, πρωταγωνιστώντας στο νέο backstage video της Superbet για την παρουσίαση της νέας εμφάνισης των «ερυθρόλευκων».

Η κάμερα ακολουθεί τους δύο παίκτες πίσω από τα φώτα της επίσημης φωτογράφισης, καταγράφοντας στιγμές από την προετοιμασία, αυθόρμητες αντιδράσεις και όσα συμβαίνουν όταν δύο από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού καλούνται να παρουσιάσουν το νέο look της ομάδας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται φυσικά η νέα φανέλα του Ολυμπιακού, η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Nike για τη νέα αγωνιστική περίοδο και φέρει σε κεντρική θέση τη Superbet, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο οργανισμών.

Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ δίνουν τον δικό τους χαρακτήρα στο shooting και παρουσιάζουν από μία διαφορετική οπτική τη νέα ταυτότητα με την οποία ο Ολυμπιακός θα μπει στις μεγάλες μάχες της σεζόν.

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Μια ματιά πίσω από την κάμερα, πριν οι προβολείς στραφούν ξανά εκεί όπου οι δύο τους γνωρίζουν καλύτερα από οπουδήποτε αλλού: στο παρκέ.

Παρακολουθήστε το βίντεο με τα backstage:

{https://www.instagram.com/p/DcO3MILsUR7/?hl=en}