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Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο συμπληρώνει σε λίγες ώρες μια εβδομάδα ζωής και ήδη έχουμε απολαύσει πολύ ωραία γκολ, μεγάλες εκπλήξεις και ανατροπές που ανοίγουν την όρεξη για ακόμα καλύτερη συνέχεια, έχοντας ακόμα έναν μήνα γεμάτο μπάλα.



Η Interwetten, πάντα παρούσα στα μεγάλα ραντεβού, παίζει… μπαλάρα με απόδοση 5.30*, η οποία προκύπτει από παρολί με τις πρεμιέρες της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι, της φιναλίστ Γαλλίας του Κιλιάν Εμπαπέ και της Νορβηγίας του Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ μετά από 28 ολόκληρα χρόνια.



Έχουμε και λέμε: Να σκοράρει ο Εμπαπέ στην αναμέτρηση της Γαλλίας με την Σενεγάλη (Τρίτη 16/06, 22:00), να βρει δίχτυα ο Χάαλαντν στο ματς της Νορβηγίας με το Ιράκ (Τετάρτη 17/06, 01:00) και να κάνει την… συνήθη δουλειά του ο Μέσι στην μονομαχία της Αργεντινής με την Αλγερία (Τετάρτη 17/06, 04:00).



Η Interwetten… κάνει παιχνίδι στα αμερικανικά γήπεδα με εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo και δυνατά Odds Boost. Αγαπημένες κατηγορίες, βεβαίως, οι μακροχρόνιες επιλογές, με πρώτο φαβορί πλέον για την κατάκτηση την Γαλλία (5.50) μετά την «γκέλα» της Ισπανίας (6.00) κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ τις ακολουθούν Αγγλία, Πορτογαλία (από 8.00 αμφότερες), Αργεντινή (09.00) και Βραζιλία (10.00).



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Εδώ και λίγες ημέρες, βεβαίως, έχει ξεκινήσει και το ξεχωριστό Πρωτάθλημα Στοιχήματος *. Σε αυτό, ο ποδοσφαιρόφιλος δηλώνει συμμετοχή και εξασφαλίζει δωρεάν ένα ticket και θα μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση. Εν συνεχεία, θα μπορεί να συγκεντρώσει tickets συμμετοχής μέσω στοιχημάτων που θα τοποθετεί σε αγορές σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο.



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