Ο Παναθηναϊκός υπέταξε τη Μονακό στο T-Center Athens.

Την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Euroleague πέτυχε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με σκορ 107-97 της Μονακό στο «καυτό» Telekom Center Athens για την 34η αγωνιστική.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, παρά τις απουσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Τζέριαν Γκραντ, εκμεταλλέυτηκε το περιορισμένο ρόστερ της Μονακό, έφτασε άνετα στη νίκη καλύπτωντας παράλληλα την διαφορά των 8 πόντων από την ήττα στον πρώτο γύρο.

Ο Παναθηναϊκός στηρίχθηκε στη συνολική του απόδοση, με αρκετούς παίκτες να συμβάλλουν ουσιαστικά, ενώ ξεχώρισε επιθετικά ο Ναν με 25 πόντους. Παρά το αργό ξεκίνημα και την αστοχία από την γραμμή των 6,75, οι «πράσινοι» πήραν τον έλεγχο από τη δεύτερη περίοδο και δημιούργησαν σημαντική διαφορά, φτάνοντας ακόμη και στο +19 στο δεύτερο ημίχρονο. Στο τέλος, η χαλάρωση επέτρεψε στη Μονακό να μειώσει, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά το αποτέλεσμα.

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μάριους Γκριγκόνις (6 πόντοι, 4 ριμπάουντ), ο οποίος γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ο Λιθουανός γκαρντ δεν έχει πάρει αρκετά παιχνίδια μετά την επιστροφή του από τον σοβαρό τραυματισμό που τον άφησε εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα, με τη σημερινή του εμφάνιση να είναι κάτι παραπάνω από ικανοποιητική.

Για τους Μονεγάσκους double-double πέτυχε ο Έλι Οκόμπο με 24 πόντους και 13 ασίστ, ενώ ο πρώην «πράσινος», Νεμάνια Νέντοβιτς, πέτυχε άλλους 15.

Με αυτή τη νίκη ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 20-14, κάνοντας σημαντικό βήμα για να μπει στην εξάδα της διοργάνωσης και κατ΄επέκταση τα play-off.

Για την επόμενη αναμέτρηση ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε ουδέτερη έδρα την Χάποελ Τελ Αβίβ στις 2 Απριλίου, σε μία ακόμα κρίσιμη αναμέτρηση.