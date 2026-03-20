Η FIFA φαίνεται να απέκλεισε το ενδεχόμενο μεταφοράς των αγώνων του Ιράν στο Μουντιάλ 2026 στο Μεξικό, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη χώρα, σύμφωνα με τον Independent.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται αφού ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, δήλωσε ότι το Ιράν «διαπραγματευόταν» με τη FIFA για τη μεταφορά των αγώνων της ομάδας εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν θεωρεί «σωστό» να συμμετάσχει το Ιράν σε αγώνες στην Αμερική «για τη δική τους ζωή και ασφάλεια».

Το Ιράν έχει προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, που θα φιλοξενηθεί φέτος το καλοκαίρι στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, και έχει προγραμματιστεί να παίξει τρία παιχνίδια ομίλων.

Αν αλλάξει η στάση της FIFA, θα ήταμ δυνατή η μεταφορά των αγώνων. Οι κανονισμοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου αναφέρουν: «Η FIFA έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, να επαναπρογραμματίσει ή να μεταφέρει έναν ή περισσότερους αγώνες (ή ακόμη και ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026) για οποιονδήποτε λόγο, κατά την αποκλειστική της κρίση, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή λόγω ανησυχιών για την υγεία, την ασφάλεια ή την προστασία».

Το Ιράν θα δώσει δύο αγώνες στο Λος Άντζελες και έναν στο Σιάτλ. Θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία και το Βέλγιο στο Λος Άντζελες στις 15 και 21 Ιουνίου αντίστοιχα, και στη συνέχεια την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Υπάρχει επίσης το ενδεχόμενο ΗΠΑ και Ιράν να συναντηθούν στο τουρνουά. Αυτό θα συμβεί αν και οι δύο ομάδες τερματίσουν δεύτερες στους ομίλους D και G αντίστοιχα, με τον αγώνα να είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο Άρλινγκτον του Τέξας.