Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του ύψους μας «παίρνει» μαζί του σε μία «πτήση».

Για όσους έχουν αναρωτηθεί τι βλέπει ένας αθλητής του ύψους όταν κάνει άλμα, ο Τζιανμάρκο Ταμπέρι έχει την απάντηση.

Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του ύψους συνεχίζει την προετοιμασία του για τις φετινές αγωνιστικές υποχρεώσεις και κάνει συχνά αναρτήσεις στα social media με υλικό από τις προπονήσεις του.

Μία από αυτές τις αναρτήσεις ήταν ένα βίντεο που μας «παίρνει» μαζί του σε μια «πτήση» του, καθώς ο Ταμπέρι έχει πάνω του κάμερα την ώρα που κάνει το άλμα.

{https://www.instagram.com/p/DTx7kj9DRnW/}

Πρόσφατα, στον λογαριασμό των Diamond League έγινε μια ανάρτηση με έξι «τρελά» στοιχεία για το άλμα σε ύψος. Για παράδειγμα, στο τελευταίο βήμα πριν από το άλμα, το πόδι του αθλητή σηκώνει περίπου τέσσερις φορές το βάρος του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ένας μέσος αθλητής περνά περίπου το ύψος του επί 1,2-1,3. Το σχετικό ρεκόρ το κατέχει ο Στέφαν Χολμ, ο παλιός πρωταθλητής του αγωνίσματος έχει ύψος 1,81 μ., αλλά το ρεκόρ του είναι 2,40 μέτρα.

{https://www.instagram.com/p/DTshAwqCNMp/}