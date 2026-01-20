Επιστροφή στις νίκες για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Εύκολο βράδυ είχε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague. Οι πράσινοι δεν δυσκολεύτηκαν και έχοντας διψήφια διαφορά στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα έφτασαν στην νίκη με σκορ 93-74 και ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 14-9, μπαίνοντας πάλι σε τροχιά εξάδας.

Οι «πράσινη» παίζοντας «σκυλίσια» άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και με τον Βασίλη Τολιόπουλο να δίνει ρεσιτάλ στην τρίτη περίοδο «καθάρισαν» από την υπόθεση νίκη. Ο 29χρονος guard πέτυχε 21 πόντους (5/9 τρίποντα) και μοίρασε 5 ασίστ. Υψηλή απόδοση έπιασε και ο Κώστας Σλούκας με 15 πόντους, ενώ επίσης π ολύτιμοι για το τριφύλλι ήταν και οι Ρισόν Χολμς (12π) και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ (11π).

Για τους «Βάσκους» ξεχώρισε ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftq4eus0h0p?integrationId=40599y14juihe6ly}