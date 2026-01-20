Συνεχίζουν το σερί νικών στην Euroleague οι «Ερυθρόλευκοι».

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη τρίτη του συνεχόμενη νίκη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και διεύρυνε το ρεκόρ νικών του στη διοργάνωση (14-8). Οι ερυθρόλευκοι στοχεύουν να πλασαριστούν στην τετράδα της διοργάνωσης και στο πλεονέκτημα έδρας, ενώ εκρεμεί ο αναβληθέν αγώνας με την Φενέρμπαχτσε.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε σε μεγάλο βράδυ για ακόμη μια φορά τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος πέτυχε 28 πόντους (6/8 τρίποντα) , μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε μία ασίστ. Ντεμπούτο στην Euroleague με τα χρώματα του Ολυμπιακού έκανε ο Ταϊρίκ Τζόουνς (6 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ).

Για την Μακάμπι ξεχώρισε ο Ρόμαν Σόρκιν (21 πόντοι, 4 ριμπάουντ). Αυτή ήταν η 14η ήττα για τους Ισραηλινούς στη διοργάνωση, μένοντας αρκετά πίσω βαθμολογικά από την πρώτη δεκάδα.

Τα δεκάλεπτα: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

{https://exchange.glomex.com/video/v-dftnbvm5uutd?integrationId=40599y14juihe6ly}