Το ντέρμπι της Νέας Φιλαδέλφειας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Λίγες ημέρες μετά τις αναμετρήσεις τους για τα προημιτελικά του Κυπέλλου, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός τίθενται αντιμέτωποι στην OPAP Arena. Η Ένωση γνώρισε - στο ίδιο γήπεδο - την ήττα 1-0 από τον ΟΦΗ και αποκλείστηκε ενώ μπήκε τέλος σε ένα αήττητο σερί 14 αγώνων (12 νίκες, δυο ισοπαλίες) κι ενώ είχε προηγηθεί η ισοπαλία (1-1) με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Το «τριφύλλι» δείχνει... αναγεννημένο μέσα στο 2026. Μετά το 3-0 επί του ουραγού Πανσερραϊκού, κέρδισε με το ίδιο σκορ και τον Άρη - και οι δυο νίκες στο ΟΑΚΑ - και έκλεισε διπλό ραντεβού με τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Προηγείται, ωστόσο, το ντέρμπι με την ΑΕΚ αλλά και το κομβικό ματς με τη Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία (22/1, 22:00) για την 7η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 21:00 και θα προβληθεί από το CS1HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Πανσερραϊκός - ΑΕ Κηφισιά 2-1

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

17:00 AEL FC Arena, ΑΕΛ - Άρης

19:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

18:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

20:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ