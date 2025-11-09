Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να μένει για έκτο ματς μακριά από τη νίκη και τον Αστέρα Τρίπολης να φεύγει ανικανοποίητος από τη Θεσσαλονίκη, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (0-0) ανάμεσα σε Άρη και Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να παίρνουν από ένα βαθμό, παραμένοντας μακριά από τους στόχους τους.

Η αναμέτρηση καθορίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την αποβολή του Κωνσταντίνου Γαλανόπουλου στο 25ο λεπτό, που άφησε με δέκα παίκτες τους γηπεδούχους, αλλά και από την ατυχία των παικτών του Κρις Κόουλμαν που σε τρεις περιπτώσεις είδαν τα δοκάρια να τους σταματούν.

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά, με τις δυο ομάδες να προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο. Οι Αρκάδες, από ένα γέμισμα, άγγιξαν το γκολ στο 7’, όταν ο Κέλβιν Κετού κοντρόλαρε, ελίχθηκε και σούταρε δυνατά, με την μπάλα να «γλείφει» το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Σωκράτη Διούδη.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν πολύ δραστήριο τον Πιόνε Σίστο, ωστόσο οι τελικές επιλογές του Δανού εξτρέμ δεν ήταν ενδεδειγμένες. Στο 21’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν εκ νέου, με τον Διούδη να αποκρούει στην αριστερή του γωνία το πλασέ του Ισιάγκα Σιλά, για να φτάσουμε στο 25ο λεπτό, όταν κι άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, με τον Γαλανόπουλου να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνη προβολή (πήγε ψηλά στο καλάμι με την τάπα) στον Γεβγέν Γιαμπλόνσκι.

Οι γηπεδούχοι, παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, κράτησαν περισσότερο την μπάλα, αλλά ήταν ακίνδυνοι. Αντίθετα, οι παίκτες του Κρις Κόουλμαν απείλησαν εκ νέου, με τον Διούδη να αποκρούει και το δυνατό σουτ του Νίκου Καλτσά. Ο Άρης έχασε κλασική ευκαιρία στο 57’, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μόντσου Ροντρίγκεθ, ο Νόα Σούντμπεργκ πήρε την κεφαλιά στη μικρή περιοχή, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να αποκρούει ενστικτωδώς με το ένα χέρι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακόμη πιο απίθανη, όμως, ήταν η διπλή ευκαιρία του Αστέρα Τρίπολης με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Κετού έκανε ωραίο φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή, ο Διούδης εκτινάχθηκε κι απέκρουσε με το δεξί του χέρι, με τον Νίκο Τζοακίνι να στέλνει με προβολή την μπάλα στη ρίζα της αριστερής δοκού - δεύτερο δοκάρι για τους Αρκάδες που πίεσαν ασφυκτικά.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Διούδης και πάλι, με το αριστερό του πόδι, έδιωξε δύσκολα το διαγώνιο πλασέ του Χουλιάν Μπαρτόλο ενώ, στο κόρνερ που ακολούθησε, ο Γιαμπλόνσκι σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα κάπου βρήκε και πέρασε δίπλα από το δοκάρι της εστίας του Άρη. Κάπου εκεί άρχισαν οι αλλαγές από τους δύο προπονητές, με το ρυθμό να πέφτει.

Η κεφαλιά του Τσιντέρα Όκο στο 78’, μετά από κόρνερ, δε βρήκε στόχο για να... τριτώσουν τα δοκάρια για τον Αστέρα στο 86’. Ο Μπαρτόλο βγήκε στην πλάτη της άμυνας, ξεπέρασε και τον Διούδη, αλλά έφυγε πλάγια, με το πλασέ του να βρίσκει στην εξωτερική πλευρά της δεξιάς δοκού. Το 0-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να μένει για έκτο ματς μακριά από τη νίκη και τον Αστέρα Τρίπολης να φεύγει ανικανοποίητος από τη Θεσσαλονίκη, με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Διαιτητής: Σπυρίδων Ζαμπάλας (Ηπείρου)

Κίτρινες: Άλβαρο, Ράτσιτς - Τζοακίνι, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Τζανδάρης, Γιαμπλόνσκι, Καστάνιο.

Κόκκινες: Γαλανόπουλος (25’)