Στο 5-4 υποχώρησε ο Παναθηναϊκός στη φετινή Euroleague.

Δεύτερη διαδοχική ήττα γνώρισε ο Παναθηναϊκός στη Euroleague, καθώς ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι, για την 9η αγωνιστική.

Οι «πράσινοι» είχαν δύσκολη αποστολή, καθώς πήγαν στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ, λόγω τραυματισμών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague. Τελικά όμως έχασαν με… κάτω τα χέρια και έτσι το ρεκόρ τους στη φετινή διοργάνωση υποχώρησε στο 5-4 (3-1 εντός, 2-3 εκτός έδρας). Από την άλλη, ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε στις επτά διαδοχικές νίκες και ανέβηκε στο 7-2 (5-1 εντός, 2-1 εκτός).

Οι μοναδικοί που διασώθηκαν από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Τζέντι Όσμαν, που πέτυχε 14 πόντους και πήρε 5 ριμπάουντ και ο Κώστας Σλούκας (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Ερυθρός Αστέρας (Σάσα Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14, Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8, Νταβιντόβατς 4, Κάλινιτς 7 (1), Ντόμπριτς 10 (2), Ιζούντου 8, Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7, Μονέκε 14.

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 7, Όσμαν 14 (3), Σλούκας 16 (1), Ρογκαβόπουλος 12 (2), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου, Ναν 6 (1), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1), Μήτογλου 2.