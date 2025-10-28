Η ομάδα του Αταμάν βελτίωσε και την άμυνά της, με Χουάντσο και Μήτογλου να προστατεύουν καλύτερα τα ριμπάουντ και τον Έλληνα φόργουορντ να γίνεται παράγοντας και στην επίθεση.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το… γκάζι στο τέλος και πήρε τη νίκη με 99-85 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ για την 7η αγωνιστική της Euroleague, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα στην Ευρώπη, μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Παρότι βρέθηκε να χάνει ακόμη και στο τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός έκανε μία φοβερή τελευταία περίοδο, με τον Σορτς να συμπληρώνει τον «καυτό» Ναν και τον Γιούρτσεβεν να φθάνει σε ένα εντυπωσιακό double double.

Οι «πράσινοι» έκλεισαν έτσι το ματς με επιμέρους σκορ 31-19 κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και έβαλαν «φωτιά» στο ΟΑΚΑ, για την 5η νίκη τους σε 7 αγώνες στη Euroleague.

Στο 2-5 «έπεσαν» οι Ισραηλινοί, με τον Παναθηναϊκό να έχει ως μοναδικό πρόβλημα από το ματς, το νέο τραυματισμό του Ρισόν Χολμς, ο οποίος και αποχώρησε υποβασταζόμενος, με ενοχλήσεις στο γόνατο.

Το παιχνίδι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλά το παιχνίδι με τον Οσμάν να πετυχαίνει 10 γρήγορους πόντους και τον Ναν να είναι «ζεστός», αλλά η άμυνά του δεν ήταν αντίστοιχα καλή και ένα σερί της Μακάμπι στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, έγραψε το 25-24 υπέρ των Ισραηλινών στο 10′, μετά και από ένα απίθανο buzzer beater του Κλαρκ από το κέντρο του γηπέδου.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει λύσεις με πολλούς παίκτες στην επίθεση, αφού Σορτς και Σλούκας έδωσαν εύκολα καλάθια, αλλά η άμυνα «πελαγοδρομούσε».

Με τον Χολμς να τραυματίζεται ξανά και να αποχωρεί από το ματς, η Μακάμπι Τελ Αβίβ έκανε «πάρτι» κοντά και μακριά από το καλάθι του «τριφυλλιού», πηγαίνοντας με το υπέρ της 49-47 στα αποδυτήρια.

Μετά την ανάπαυλα, η Μακάμπι αύξησε το προβάδισμά της, αλλά ο Κέντρικ Ναν πήρε «φωτιά» για τον Παναθηναϊκό και οι «πράσινοι» προσπέρασαν ξανά στο σκορ με 62-60.

Η ομάδα του Αταμάν βελτίωσε και την άμυνά της, με Χουάντσο και Μήτογλου να προστατεύουν καλύτερα τα ριμπάουντ και τον Έλληνα φόργουορντ να γίνεται παράγοντας και στην επίθεση.

Οι γηπεδούχοι κράτησαν τους Ισραηλινούς στους 13 πόντους, δευτερόλεπτα πριν το δεκάλεπτο, αλλά τέσσερις σερί πόντοι τους στο φινάλε της περιόδου «έγραψαν» το 68-66 στο 30′.

Όλα κρίθηκαν έτσι στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Εκεί ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε τελείως διαφορετικός, με τον Ναν να συνεχίζει να πετάει «φωτιές» στην επίθεση, τον Σορτς να δίνει έξτρα ενέργεια στην ομάδα, αλλά και την άμυνά του να δίνει… ρέστα.

Ο Γιούρτσεβεν έκανε double double σε πόντους και ριμπάουντ, η Μακάμπι δεν μπορούσε με τίποτα να βρει πια εύκολους πόντους και οι “πράσινοι” έβαλαν και τον κόσμο τους στο παιχνίδι, για να φθάσουν τελικά σε μία άνετη νίκη με 99-85.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 47-49, 68-66, 99-85