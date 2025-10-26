Τα γκολ για το «τριφύλλι» σημείωσαν οι Κάρολ Σβιντέρσκι (45+4′) και Τσίκο (αυτογκόλ στο 69′).

Έτσι ακριβώς φαντάζονταν ο Ράφα Μπενίτεθ την πρεμιέρα του στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή με άνετη νίκη και αποθέωση πριν και μετά το φινάλε του ματς.

Την επόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο (01/10, 18:00), ενώ ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR υποδέχεται τον ΟΦΗ (03/10, 17:00) στο παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί η 9η στροφή του πρωταθλήματος.

Η πρώτη τελική του παιχνιδιού ήταν για τον Παναθηναϊκό μόλις στο 5′. Ο Τζούριτσιτς βγήκε στην κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Τσέρι, ο οποίος από τα 25 μέτρα έκανε ένα σουτ που πήρε ύψος και μπλόκαρε εύκολα ο Παπαδόπουλος.

Στο 9′ ο Ντάβιντε Καλάμπρια έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, έπιασε τον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 11′, με τον Κώτσιρα να παίρνει τη θέση του.

Στο 16′ ο Τσίκο είπε διπλό «όχι» με μπλοκ στα σουτ των Ζαρουρί και Τσέριν. Ο Κώτσιρας έσπασε υπέροχα την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, ο διεθνής Μαροκινός εξτρέμ έκανε ένα παραπάνω κοντρόλ, όταν σούταρε ο αμυντικός του Αστέρα είχε βάλει σωστά τα πόδια του και στη συνέχεια απέκρουσε και το σουτ του διεθνούς Σλοβένου χαφ του Παναθηναϊκού.

Στο 19′ ο Τσιριβέγια βρήκε με μεγάλη μεταβίβαση τον Σβιντέρσκι στην πλάτη της αρκαδικής άμυνας, που βγήκε απέναντι στον Παπαδόπουλο, όμως το σουτ του ήταν υπό πίεση και κατέληξε άουτ.

Στο 21′ ο Ζαρουρί έγινε κάτοχος της μπάλας στο αριστερό φτερό της επίθεσης, συνέκλινε και από τις παρυφές της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων σούταρε με τον Παπαδόπουλο να μένει στο κέντρο της εστίας και να μπλοκάρει την μπάλα στην αγκαλιά.

Στο 27′ ο Κυριακόπουλος έκανε μία υπέροχη σέντρα, ο Τετέ έκανε το κοντρόλ, όμως οι αμυντικοί του Αστέρα τον έκλεισαν γρήγορα και δεν του επέτρεψαν να εκτελέσει.Τρία λεπτά αργότερα ο Τσέριν έγινε ξανά απειλητικός προς τα γκολπόστ του Παπαδόπουλου. Ο Τετέ έκανε δυνατή παράλληλη σέντρα από τα δεξιά, ο Παπαδόπουλος έδιωξε με τα πόδια, με το σουτ του Τσέριν με το δεξί να περνάει μακριά από την εστία των φιλοξενούμενων.

Στο τέλος του πρώτου μέρους οι «πράσινοι» έκλεισαν στην περιοχή τους τούς φιλοξενούμενους με το “σφυροκόπημα” να συνεχίζεται. Στο 38′ ο Τσέριν εκτέλεσε το κόρνερ, ο Τζούριτσιτς που ήταν στη μικρή περιοχή του Αστέρα δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε και ο Άλχο έδιωξε μακριά τον κίνδυνο.

Στο 43′ ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Φερνάντεθ στο κατέβασμα της μπάλας μέσα στην περιοχή, όμως ο Τζήλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι και αφού πρώτα συμβουλεύτηκε τον κ. Παπαδόπουλο στο VAR.

Στο 45+2′ το «τριφύλλι» φλέρταρε με το 1-0. Ο Ζαρουρί έκανε την προσωπική ενέργεια από τα αριστερά, σέντραρε πανέμορφα, ο Σβιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά, με τον Παπαδόπουλο να δείχνει τα αντανακλαστικά του παραχωρώντας κόρνερ.

Και από την τελευταία φάση του πρώτου 45λέπτου προήλθε το προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Ο Σβιντέρσκι κέρδισε πέναλτι για μαρκάρισμά/τράβηγμά του σε εκτέλεση κόρνερ της ομάδας του. Ο Τζήλος πήγε σε on-field review μετά από κάλεσμα του κ. Παπαδόπουλου και έδωσε την εσχάτη των ποινών.

Ο Πολωνός φορ ανέλαβε την εκτέλεση, έστειλε την μπάλα στο κέντρο της εστίας του Παπαδόπουλου και ψηλά, νικώντας τον για το 1-0.

Το αυτογκόλ που «κλείδωσε» το νικηφόρο ντεμπούτο του Μπενίτεθ

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ δεν κατέβασε ρυθμό, ούτε έμεινε πίσω για να διαφυλάξει το υπέρ του 1-0, αλλά αντιθέτως κυνήγησε με… λύσσα το δεύτερο τέρμα.

Στο 48′ ο Παναθηναϊκός βγήκε στην κόντρα με τον Τσέριν, ο διεθνής Σλοβένος χαφ δεν πάσαρε δίπλα του στον Τετέ, μπήκε στην περιοχή, σούταρε με το δεξί, όμως ήταν πολύ κακό το τελείωμα και η μπάλα πέρασε πολύ μακριά από την εστία του Παπαδόπουλου.

Στο 61′ ο Κυριακόπουλος εξαπέλυσε μία βολίδα από τα αριστερά και έξω από την περιοχή, με τον Παπαδόπουλο να πέφτει στη δεξιά του γωνία και να διώχνει σε κόρνερ.Δύο λεπτά μετά καταγράφηκε η πρώτη τελική του Αστέρα Τρίπολης AKTOR.

Ο Μπαρτόλο πήρε την κεφαλιά, ο Εμμανουηλίδης «τρύπωσε» αριστερά στην περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως δεν έπιασε καλά το σουτ με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει πολύ έξω.

Στο 69′ οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη με απίθανο αυτογκόλ του Τσίκο. Ο Τσέριν εκτέλεσε το φάουλ από τα δεξιά, με τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης AKTOR να στέλνει την μπάλα στα λάθος δίχτυα με κεφαλιά.