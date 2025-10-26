Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL με ρεκόρ 0-4.

Ο Ηλίας Ζούρος μετά από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες επιστρέφει στον Πανιώνιο, στην ομάδα που ξεκίνησε την προπονητική σε επίπεδο ακαδημιών.

Ο 59χρονος τεχνικός μετά το πέρασμά του από την Σατζές στον Λίβανο επιστρέφει στην ελληνική πραγματικότητα για να βρεθεί στον πάγκο του Πανιώνιου και πλέον μένουν μόνο οι ανακοινώσεις για οριστικοποιηθεί και τυπικά η συμφωνία.

Ο Πανιώνιος θα είναι η όγδοη ελληνική ομάδα που προπονεί ο Ηλίας Ζούρος, καθώς ο έμπειρος προπονητής έχει περάσει επίσης από Ολυμπιακό, Περιστέρι, Άρη, Πανελλήνιο, Προμηθέα, ΑΕΚ και Μαρούσι, ενώ από το 2011 ως το 2012 ήταν και ομοσπονδιακός τεχνικός.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης βρίσκεται στην τελευταία θέση της Stoiximan GBL με ρεκόρ 0-4 και ο Ηλίας Ζούρος θέλει να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα και να δώσει στον Πανιώνιο νέο αέρα ενόψει της απαιτητικής συνέχειας στο ελληνικό πρωτάθλημα και το EuroCup.