Με ανακοινωσή της η αστυνομία απαγορεύει την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων γαι τον αγώνα της Super League, ΑΕΛ - Ολυμπιακός.

«Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025 στις 17:00 στο γήπεδο AEL FC ARENA. Η απαγόρευση, σύμφωνα με την αστυνομία, λαμβάνεται ως μέτρο για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.