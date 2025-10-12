Οι λόγοι που μένουν εκτός παιχνιδιού οι δύο άσσοι.

Θα απουσιάζουν από το αποψινό ντέρμπι στο ΣΕΦ ο Εβάν Φουρνιέ από την πλευρά του Ολυμπιακού και ο Κέντρικ Ναν από τον Παναθηναϊκό.

Ο Εβάν Φουρνιέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα στην ποδοκνημική και προφυλάχθηκε από τον Γιώργο Μπαρτζώκα που τον κράτησε εκτός εξάδας ξένων από τον αγώνα.

Η απουσία του Γάλλου έλυσε το γρίφο των ξένων για τον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ για τον αιώνιο αντίπαλο εκτός εξάδας έμεινε τελικά ο Κέντρικ Ναν λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν να είναι κάτι το ανησυχητικό.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού είναι: Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα ενώ η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ θα αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Οσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.