Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Ελβετία με 1-4 επί της Γιουνγκ Μπόις.

Με χατ τρικ του Ζαρουρί ο Παναθηναϊκός σφράγισε το 1-4 απέναντι στην Γιουνγκ Μπόις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός φρόντισε από νωρίς να δείξει την υπεροχή του καθώς μόλις στο 10ο λεπτό ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ ενώ μόλις 3 λεπτά αργότερα,στο 13′ ο Ζαρουρί έστειλε ξανά τη μπάλα στα δίχτυα.

Κάτι που επανέλαβε στο 19ο λεπτό σοκάροντας τους Ελβετούς, οι οποίοι απάντησαν στο 25' με τον Τζιάνκο, κάνοντας το 1-3.

Όμως ο Ζαρουρί δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη και σφράγισε την πρόκριση των «πράσινων» με χατ τρικ και τελικό σκορ στο 1-4 στο 68ο λεπτό.

