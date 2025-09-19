Interwetten, η 1η στοιχηματική που μπήκε στο διαδίκτυο. Με κορυφαία πλατφόρμα σε Mobile και Tablet! 21+

Χρειάστηκε να… αγγίξουμε Οκτώβριο, αλλά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στην ελληνική Super League είναι εδώ! Και, μάλιστα, είναι το πλέον παραδοσιακό, το γνωστό και ως «ντέρμπι των αιωνίων», αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού (Κυριακή 21/09, 21:00).



Οι Πράσινοι έρχονται από δύσκολες ημέρες μετά την ήττα από την Κηφισιά και την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια, με τον Χρήστο Κόντη να αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός προπονητής, έστω και αν ως γνωστόν ενίοτε ισχύει και το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.



Οι Ερυθρόλευκοι, από την πλευρά τους, θέλουν να δώσουν συνέχεια στα εξαιρετικά αποτελέσματα που είχαν πέρυσι στα ντέρμπι με τις υπόλοιπες ομάδες του «Big 4» (ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ), αλλά φτάνουν προβληματισμένοι στην Λεωφόρο, ύστερα από το εντός έδρας 0-0 με την Πάφο στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.



Μια νίκη σε ένα τέτοιο ντέρμπι, βεβαίως, αποτελεί βάλσαμο για οποιονδήποτε, γι’ αυτό και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν το «τρίποντο» στην Λεωφόρο, με… συμπαίκτη την Interwetten.gr σε απόδοση 17.00, η οποία προκύπτει από Bet Builder με μόλις τρεις επιλογές από την μονομαχία του Τριφυλλιού με τον Δαφνοστεφανωμένο Έφηβο.



Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ συνολικά και να βρουν δίχτυα για τις δύο ομάδες δύο εξτρέμ με δεδομένη ικανότητα στο σκοράρισμα, όπως ο Φίλιπ Τζούριτσιτς για τον Παναθηναϊκό και ο Ντάνιελ Ποντένσε για τον Ολυμπιακό.



Το ντέρμπι των αιωνίων έχει την τιμητική του στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, σε ένα συναρπαστικό τριήμερο με πολλά και μεγάλα παιχνίδια στις τέσσερις γωνιές της Γηραιάς Ηπείρου.



Ξεχωρίζει, βεβαίως, η κόντρα της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Σίτι (21/09, 18:30), αλλά στην αγγλική Premier League συναρπάζει και το τοπικό ντέρμπι Λίβερπουλ – Έβερτον (Σάββατο 20/09, 14:30) και το παραδοσιακό Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Τσέλσι (20/09, 19:30).



Η γαλλική Ligue 1 παίρνει… φωτιά με το πάντα ξεχωριστό Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν (21/09, 21:45), στην ιταλική Serie A κυριαρχεί το ντέρμπι της Ρώμης μεταξύ της Λάτσιο του Χρήστου Μανδά και της Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα (21/09, 13:30), ενώ στην Ολλανδία κοντράρονται οι δύο από τις τρεις παραδοσιακές δυνάμεις, Αϊντχόφεν και Άγιαξ (21/09, 15:30).



Η Interwetten.gr παίζει… μεγάλη μπάλα σε όλα τα μέτωπα και τα ντέρμπι με 0% γκανιότα *, εκατοντάδες ειδικές αγορές, Bet Builder, ξεχωριστά Match Combo, Odds Boost και σπέσιαλ αποδόσεις.



