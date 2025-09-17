Ισοπαλία για τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης», στην πρεμιέρα της League Phase.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει απαντήσεις στην άμυνα της Πάφου, η οποία πήρε ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στους «ερυθρόλευκους»- παρότι οι Κύπριοι έπαιζαν με 10 παίκτες- στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Στην επιστροφή του Ολυμπιακού στο Champions League, οι Πειραιώτες παραλίγο να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο μόλις ξεκίνησε στο ματς. Στο 1ο λεπτό, ο Πασχαλάκης απομάκρυνε την μπάλα, αυτή χτύπησε στον Ντράγκομιρ και πέρασε λίγο άουτ.

Από νωρίς στο ματς η Πάφος έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Μπρούνο με δεύτερο κίτρινη κάρτα, στο 26ο λεπτό. Παρόλα αυτά, με εξαιρετική αμυντική λειτουργία, παρά την πίεση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κάνει μια «κλασική» ευκαιρία και το ματς έληξε 0-0.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι (61΄ Κοστίνια), Ρέτσος, Πιρόλα (76΄ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Γκαρθία (46΄ Μουζακίτης), Έσε (76΄ Πνευμονίδης), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (46΄ Ταρεμί), Ποντένσε, Ελ Κααμπί

Πάφος (Χουάν Κάλρος Καρσέδο): Μίχαελ, Νταβίντ Λουίς (34΄ Πιλέας), Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ (86΄ Άντερσον), Πέπε, Μπρούνο, Κορέια (77΄ Λάνγκα), Ντιματά (33΄ Όρσιτς), Τζάτζα (77΄ Σέμα).