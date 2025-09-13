Ατρόμητος: Με πανό και συνθήματα - «Σταματήστε τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού»

«Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά» το μήνυμα του Ατρόμητου στο Περιστέρι.

Μήνυμα κατά της γενοκτονίας στην Παλαιστίνη ακούστηκε στα μεγάφωνα του γηπέδου του Ατρόμητου στο Περιστέρι, πριν την έναρξη του αγώνα με τον Άρη.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλησε να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση για την γενοκτονία που συντελείται στην Παλαιστίνη από το Ισραήλ και το πέτυχε με ηχηρό τρόπο.

Πριν την έναρξη του ματς με τον Άρη για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ακούστηκε από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι, ακούστηκε μεταξύ άλλων:

«Ο πιο δύσκολος αγώνας και η μεγαλύτερη αναμέτρηση σε καιρούς σκοτεινούς, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε την ανθρωπιά μας.

Σταματήστε να σκοτώνεται παιδιά.

Σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες.

Σταματήστε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού».

Ενώ η ομάδα κρατούσε και σχετικό πανό.