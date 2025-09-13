Games
Eurobasket 2025: Ανάρτηση-πρόκληση Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση στον τελικό

Eurobasket 2025: Ανάρτηση-πρόκληση Σενγκούν με τον Κεμάλ μετά την πρόκριση στον τελικό Φωτογραφία: Eurokinissi
«Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;». Έκλεισε τα σχόλια μετά από την κατακραυγή.

ΟΑλπερέν Σενγκούν βρέθηκε στο επίκεντρο μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα για το Eurobasket, όχι μόνο για την παρουσία του στο παρκέ, αλλά και για μια ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σέντερ των Ρόκετς, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 12 ριμπάουντ και έξι ασίστ, ανέβασε φωτογραφία στην οποία πανηγυρίζει τη νίκη της Τουρκίας με σκορ 94-68, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;».

{https://www.instagram.com/p/DOhFrLsDGy4/}

Παράλληλα, στη συνέχεια ανάρτησε ακόμη μία εικόνα, παραγόμενη μέσω AI στην οποία απεικονίζεται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ καθισμένος σε καρέκλα και πίσω του βρίσκεται όλη η ομάδα της Εθνικής Τουρκίας.

sengun_22a48.jpg

Το post έχει σχολιαστεί και από την πλευρά των Τούρκων, που δείχνουν την απογοήτευσή τους για τη συμπεριφορά του νεαρού σέντερ. Πολλοί Τούρκοι σχολίασαν, καλώντας τον να παραμείνει μόνο στο μπάσκετ, εξηγώντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους Έλληνες.

Η ομάδα που διαχειρίζεται τα social του Τούρκου έκανε την επίμαχη δημοσίευση και μετά τον σάλο, αποφάσισαν να κλείσουν τα σχόλια.

Σχετικά Άρθρα

Eurobasket 2025: Παρέμβαση ΕΟΚ για το «κανένα έλεος» των Τούρκων

Eurobasket 2025: Παρέμβαση ΕΟΚ για το «κανένα έλεος» των Τούρκων

Αθλητισμός
Εurobasket 2025: Τι ώρα ο αγώνας της Εθνικής αύριο κόντρα στη Φινλανδία

Εurobasket 2025: Τι ώρα ο αγώνας της Εθνικής αύριο κόντρα στη Φινλανδία

Αθλητισμός
Eurobasket 2025: Η «συγγνώμη» του Αταμάν στους Έλληνες φίλους του

Eurobasket 2025: Η «συγγνώμη» του Αταμάν στους Έλληνες φίλους του

Αθλητισμός
Βασίλης Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε

Βασίλης Σπανούλης: Κάναμε πολλά παιδαριώδη λάθη, φάγαμε ό,τι είχαμε πει να μην φάμε

Αθλητισμός

