Eurobasket 2025: Στους «8» η Εθνική - Λιοντάρια κατά του Ισραήλ με 84-79

Η Εθνική μας αν και έκανε αρκετά λάθη στην άμυνα πήρε την πρόκριση για τους «8» στο Eurobasket 2025.

Μπορεί το Ισραήλ να μας απείλησε στην Γ΄ περίοδο με τα σερί τρίποντα, δεν ήταν όμως αρκετά να λυγίσουν την Εθνική μας ομάδα η οποία πέταξε για τους «8» στο Eurobasket 2025. Η νίκη ήρθε με τελικό σκορ 84-79.

Στον πρώτο νοκ άουτ αγώνα της στη διοργάνωση, παρά την αστοχία των Ελλήνων διεθνών στα σουτ τριών πόντων (4/25), η «γαλανόλευκη» έκανε αυτό που έπρεπε, για ν' αποκλείσει, στη φάση των «16», το μαχητικό Ισραήλ, με 84-79, στην Arena Riga, της Λετονίας. Αντίπαλος των Ελλήνων διεθνών, με φόντο την τετράδα, η Λιθουανία, την ερχόμενη Τρίτη (9/9).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο παίκτης που πήρε από το... χέρι την εθνική για να την οδηγήσει στις οκτώ καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, με 37 πόντους (18/21 δίποντα), 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας ήταν ο έτερος διψήφιος της Ελλάδας, με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ με 7 πόντους και 6 ριμπάουντ, άλλαξε τον ρυθμό, ενώ ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης βοήθησε επίσης την εθνική. Μία ακόμη φορά εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο αρχηγός της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Όσο κι αν ήθελε το Ισραήλ να γίνει η ομάδα που θα έκανε την τρίτη... έκπληξη στη φάση των «16», μετά τον αποκλεισμό της Σερβίας και της Φινλανδίας, ο «Greek Freak» είχε αντίθετη... άποψη!

Ο γκαρντ των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και ηγέτης του Ισραήλ, Ντένι Αβντίγια, σημείωσε 23 πόντους, μάζεψε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 1 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 33/50 δίποντα, 4/25 τρίποντα, 6/12 βολές, 44 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 18 επιθετικά), 14 ασίστ, 11 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 16 λάθη, 21 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 16/34 δίποντα, 10/25 τρίποντα, 17/23 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 18 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 16 λάθη, 18 φάουλ

Α' περίοδος 28-22

Στατιστικά Α' περιόδου

Ελλάδα: 10/12 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ (5 αμυντικά - 4 επιθετικά), 6 ασίστ, 6 φάουλ, 2 λάθη, 2 κλεψίματα

Ισραήλ: 8/12 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 6 ριμπάουντ (4 αμυντικά - 2 επιθετικά), 3 ασίστ, 6 φάουλ, 3 λάθη, 1 μπλοκ

B' περίοδος 50-41

Στατιστικά Ημιχρόνου

Ελλάδα: 20/26 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 4/9 βολές, 20 ριμπάουντ (11 αμυντικά - 9 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 6 λάθη, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ισραήλ: 10/19 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/10 βολές, 14 ριμπάουντ (9 αμυντικά - 5 επιθετικά), 8 ασίστ, 10 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 2 μπλοκ

Γ' περίοδος 67-59

Στατιστικά

Ελλάδα: 26/38 δίποντα, 3/17 τρίποντα, 6/12 βολές, 31 ριμπάουντ (19 αμυντικά - 12 επιθετικά), 12 ασίστ, 15 φάουλ, 10 λάθη, 8 κλεψίματα, 1 μπλοκ

Ισραήλ: 13/24 δίποντα, 7/19 τρίποντα, 12/17 βολές, 23 ριμπάουντ (18 αμυντικά - 5 επιθετικά), 14 ασίστ, 14 φάουλ, 13 λάθη, 5 κλεψίματα, 4 μπλοκ

Ρεσιτάλ από Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ασταμάτητος είναι ο Γιάννης, δείτε κάποια στιγμιότυπα.

Η είσοδος της Εθνικής μας στο γήπεδο

Η αρχική 5αδα

Δείτε εικόνες