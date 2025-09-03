Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Αθλητισμός

Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα

Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ομάδων για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την κληρωτίδα να βγάζει Άρης - ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της έφτασε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος βγάζοντας ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, το μοναδικό που υπάρχει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα έχει πέντε αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική, που θα γίνει 16-18 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ, του Παναιτωλικού με τον Άρη και του Αιγάλεω με την ΑΕΚ.

Στην δεύτερη, που θα λάβει χώρα στις 23-25 Σεπτεμβρίου, υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και του Άρη με το Μαρκό.

Στην τρίτη «στροφή» (28-30 Οκτωβρίου), ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη με την τοπική ομάδα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο ενώ ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ και ο Άρης πάει στο Αιγάλεω.

Στην τέταρτη αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου) έχουμε τον μεγαλύτερο αγώνα της φάσης, το ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ ενώ ακόμη η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός πάει στην Σύρο και ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με την Κηφισιά.

Τέλος στην 5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου), που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των ομάδων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καβάλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρκό.

match1_11ba7.jpg

match2_9d8c5.jpg

match3_65c52.jpg

match4_ca92d.jpg

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Αιφνίδια βαρηκοϊα: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Σάκης Κατσούλης

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι το ματς

ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι το ματς

Αθλητισμός
Κλήρωση Europa και Conference League: Οι αντίπαλοι των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και οι ημερομηνίες

Κλήρωση Europa και Conference League: Οι αντίπαλοι των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και οι ημερομηνίες

Αθλητισμός
Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase

Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στη League Phase

Αθλητισμός
Europa League: Διέλυσε τη Ριέκα ο ΠΑΟΚ με 5-0

Europa League: Διέλυσε τη Ριέκα ο ΠΑΟΚ με 5-0

Αθλητισμός

NETWORK

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

Τζελ νυχιών: Απόφαση της ΕΕ απαγορεύει πλήρως την χρήση της ουσίας TPO

healthstat.gr
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: ΔΕΘ-Συλλογική διεκδίκηση για ένα καλύτερο αύριο

ienergeia.gr
Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τις δημοπρασίες κατανομής Μεταφορικής Ικανότητας στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ

ienergeia.gr
Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

Ογκολόγος: Τα 6 «αθώα» συμπτώματα του καρκίνου που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούν οι άνδρες

healthstat.gr
Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

Νέα Αριστερά: Υπάρχει σχέδιο μετατροπής της Ελλάδας σε εξαγωγέα υδρογόνου και ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές;

ienergeia.gr
«Ευαγγελισμός»: Εκκενώνεται το κτίριο Σχολής και Οίκου Αδελφών – Θα ανακατασκευαστεί πλήρως

«Ευαγγελισμός»: Εκκενώνεται το κτίριο Σχολής και Οίκου Αδελφών – Θα ανακατασκευαστεί πλήρως

healthstat.gr
Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον: Ελλείψεις σε βιταμίνες και πεπτικές διαταραχές αυξάνουν τον κίνδυνο

healthstat.gr
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης από την ΡΑΑΕΥ

ienergeia.gr