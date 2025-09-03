Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των ομάδων για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με την κληρωτίδα να βγάζει Άρης - ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της έφτασε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος βγάζοντας ένα μεγάλο ντέρμπι μεταξύ του Άρη και του ΠΑΟΚ, το μοναδικό που υπάρχει στην συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα έχει πέντε αγωνιστικές. Την πρώτη αγωνιστική, που θα γίνει 16-18 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν τα παιχνίδια του Λεβαδειακού με τον ΠΑΟΚ, του Παναιτωλικού με τον Άρη και του Αιγάλεω με την ΑΕΚ.

Στην δεύτερη, που θα λάβει χώρα στις 23-25 Σεπτεμβρίου, υπάρχει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό, του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Aktor στην Τρίπολη και του Άρη με το Μαρκό.

Στην τρίτη «στροφή» (28-30 Οκτωβρίου), ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, η ΑΕΚ στην Ηλιούπολη με την τοπική ομάδα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Βόλο ενώ ο ΠΑΟΚ την ΑΕΛ και ο Άρης πάει στο Αιγάλεω.

Στην τέταρτη αγωνιστική (2-4 Δεκεμβρίου) έχουμε τον μεγαλύτερο αγώνα της φάσης, το ματς του Άρη με τον ΠΑΟΚ ενώ ακόμη η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός πάει στην Σύρο και ο Παναθηναϊκός παίζει εντός έδρας με την Κηφισιά.

Τέλος στην 5η αγωνιστική (16-18 Δεκεμβρίου), που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες των ομάδων που έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Παναθηναϊκός παίζει στην Καβάλα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ηρακλή και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Μαρκό.