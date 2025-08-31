Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Σε ποιο κανάλι ο αγώνας, τι ώρα

Για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας στη Super League μετά την αναβολή της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ.

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα.

Οι «πράσινοι» κοντράρονται στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, τη μοναδική ομάδα που έκανε ανατροπή - και τι ανατροπή, από 0-2 - στην πρεμιέρα, κερδίζοντας την Κηφισιά.

Επιπλέον, για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας στη Super League μετά την αναβολή της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα τη δείξει το Cosmote Sport 1.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός

19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ

21:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Παναιτωλικός

21:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - ΑΕ Κηφισιά

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025