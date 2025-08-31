Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Σε ποιο κανάλι ο αγώνας, τι ώρα

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ επιστρέφουν στην ελληνική πραγματικότητα.
Οι «πράσινοι» κοντράρονται στη Λεωφόρο με τον Λεβαδειακό, τη μοναδική ομάδα που έκανε ανατροπή - και τι ανατροπή, από 0-2 - στην πρεμιέρα, κερδίζοντας την Κηφισιά.
Επιπλέον, για την ομάδα του Ρουί Βιτόρια αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας στη Super League μετά την αναβολή της πρεμιέρας κόντρα στον ΟΦΗ.
Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00. Τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα τη δείξει το Cosmote Sport 1.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
- 19:00 Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος ΝΠΣ - Ολυμπιακός
- 19:30 Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, Πανσερραϊκός - ΟΦΗ
- 21:00 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Παναιτωλικός
- 21:30 AEL FC Arena, ΑΕΛ - ΑΕ Κηφισιά
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
- 20:00 OPAP Arena, ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης
- 21:00 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ατρόμητος
- 22:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός