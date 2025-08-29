Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης επικράτησε της Άντερλεχτ με 2-1 μέσα στο OPAP Arena και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.
Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε η κλήρωση και οι 36 ομάδες, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ, έμαθαν τους αντιπάλους τους για τις πρώτες 24 θέσεις, που θα τις οδηγήσουν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.
Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ
Φιορεντίνα, (εκτός έδρας)
Σάμροκ Ρόβερς, (εντός έδρας)
Τσέλιε, (εκτός έδρας)
Αμπερντίν, (εντός έδρας)
Κραϊόβα, (εντός έδρας)
Σαμσουνσπόρ, (εκτός έδρας)
Η σειρά των αγώνων και οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων θα γίνουν γνωστές το Σάββατο 30 Αυγούστου.
Οι ημερομηνίες του Conference League
1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025
5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
Στις 27 Φεβρουαρίου 2026 θα γίνει η κληρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό.
Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
Πρώτος αγώνας - προημιτελικά: 9 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας -προημιτελικά: 16 Απριλίου 2026
Πρώτος αγώνας -ημιτελικά: 30 Απριλίου 2026
Δεύτερος αγώνας -ημιτελικά: 7 Μαΐου 2026
Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία.
Οι 36 φιναλίστ της League Phase του Conference League
Φιορεντίνα
Άλκμααρ
Σαχτάρ
Σλόβαν Μπρατισλάβας
Ραπίντ Βιέννης
Λέγκια
Σπάρτα Πράγας
Ντινάμο Κιέβου
Κρίσταλ Πάλας
Λεχ Πόζναν
Ράγιο Βαγεκάνο
Σάμροκ Ρόβερς
Ομόνοια
Μάιντς
Στρασμπούρ
Γιαγκελόνια
Τσέλιε
Ριέκα
Ζρίνσκι
Λίνκολν Ρεντ Ιμπς
Κουόπιο
ΑΕΚ
Αμπερντίν
Ντρίτα
Μπρέινταμπλικ
Σίγκμα Όλομουτς
Σαμσουνσπόρ
Ράκοβ
ΑΕΚ Λάρνακας
Σκεντίγια
Χάκεν
Λωζάνη
Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα
Χάμρουν Σπάρτανς
Νόα
Σέλμπουρν