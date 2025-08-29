Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Έγινε η κλήρωση και οι 36 ομάδες, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ, έμαθαν τους αντιπάλους τους για τις πρώτες 24 θέσεις, που θα τις οδηγήσουν στη νοκ άουτ φάση του Conference League.

Η ΑΕΚ το βράδυ της Πέμπτης επικράτησε της Άντερλεχτ με 2-1 μέσα στο OPAP Arena και εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Το μεσημέρι της Παρασκευής έγινε η κλήρωση και οι 36 ομάδες, μεταξύ των οποίων και η ΑΕΚ, έμαθαν τους αντιπάλους τους για τις πρώτες 24 θέσεις, που θα τις οδηγήσουν στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ

Φιορεντίνα, (εκτός έδρας)

Σάμροκ Ρόβερς, (εντός έδρας)

Τσέλιε, (εκτός έδρας)

Αμπερντίν, (εντός έδρας)

Κραϊόβα, (εντός έδρας)

Σαμσουνσπόρ, (εκτός έδρας)

Η σειρά των αγώνων και οι ακριβείς ημερομηνίες των αγώνων θα γίνουν γνωστές το Σάββατο 30 Αυγούστου.

Οι ημερομηνίες του Conference League

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026 θα γίνει η κληρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό.

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας - προημιτελικά: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας -προημιτελικά: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας -ημιτελικά: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας -ημιτελικά: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία.

Οι 36 φιναλίστ της League Phase του Conference League

Φιορεντίνα

Άλκμααρ

Σαχτάρ

Σλόβαν Μπρατισλάβας

Ραπίντ Βιέννης

Λέγκια

Σπάρτα Πράγας

Ντινάμο Κιέβου

Κρίσταλ Πάλας

Λεχ Πόζναν

Ράγιο Βαγεκάνο

Σάμροκ Ρόβερς

Ομόνοια

Μάιντς

Στρασμπούρ

Γιαγκελόνια

Τσέλιε

Ριέκα

Ζρίνσκι

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς

Κουόπιο

ΑΕΚ

Αμπερντίν

Ντρίτα

Μπρέινταμπλικ

Σίγκμα Όλομουτς

Σαμσουνσπόρ

Ράκοβ

ΑΕΚ Λάρνακας

Σκεντίγια

Χάκεν

Λωζάνη

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα

Χάμρουν Σπάρτανς

Νόα

Σέλμπουρν